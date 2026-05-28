البرلمان العربي يدين الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على دولة الكويت

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدًا أنه اعتداء سافر على سيادة دولة الكويت وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

الهجوم الإيراني على دولة الكويت

وأكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي التام مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحفظ أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وجدد "اليماحي" التأكيد على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

https://youtu.be/VvYR_tvVgIU