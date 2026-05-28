قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وادي دجلة يتصدر مجموعة تفادي الهبوط بثنائية أمام طلائع الجيش بالدوري
نقلت ملايين المواطنين.. السكة الحديد تعلن انتظام رحلات القطارات بالمحافظات في ثاني أيام العيد
خارجية الاحتلال تقرر قطع علاقاتها بمكتب الأمين العام للأمم المتحدة
في ثاني أيام عيد الأضحى.. الذهب يرتفع 50 جنيها بعد ساعات من تعاملات مساء اليوم
الكشف عن أحد أكثر الأسرار غموضًا داخل الهرم الأكبر.. ماذا وجد العلماء؟
انهيار جزئي لعقار بالمنوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الخطر
الصحة: تقديم أكثر من 125 مليون خدمة طبية للسيدات عبر مبادرات 100 مليون صحة
حالة الطقس .. سحب رعدية تغطي 3 محافظات وتحذيرات من بعض الظواهر
2119 حالة طوارئ و4018 تحليلا طبيا.. نشاط مكثف بمستشفيات قصر العيني خلال العيد
مدرب بورنموث السابق يهدد مستقبل آرني سلوت في ليفربول
ثابت في محلات الصاغة.. الذهب في السعودية يسجل 472 ريالا
خدعة جهنمية.. سر بسيط يحميك من شراء الذهب المغشوش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فوز فريق الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة بالجائزة الثانية لأفضل أطروحة في المسابقة الدولية للطلاب

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
حسام الفقي

حققت جامعة القاهرة إنجازًا دوليًا جديدًا يضاف إلى سجلها الأكاديمي والبحثي، حيث فاز فريق من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالجائزة الثانية لأفضل أطروحة ضمن المسابقة الدولية للطلاب، والتي أقيمت ضمن فعاليات  المنتدى الثامن للمباني الخضراء والطاقة المتجددة بالمتوسط “The 8th Mediterranean Green Forum 2026”، والذي استضافته كلية العمارة بجامعة فلورنسا بمدينة فلورنسا بإيطاليا، تحت شعار:"الطاقة المتجددة من أجل الطبيعة من أجل بيئة حضرية متوسطة قابلة للعيش"، بمشاركة أكثر من 350 خبيرا في العديد من التخصصات والقطاعات من مختلف دول العالم لمناقشة تصورات المباني والمدن الخضراء المستدامة والمستقبلية.

وضمت قائمة الفائزين: الطالبة ساندى باسم موريس بالفرقة الرابعة هندسة معمارية، وفاطمة إيهاب رجب (خريجة هندسة القاهرة)، وشهد ضرغام معيدة بقسم الهندسة المعمارية، وتولى الإشراف على الفريق المشارك  د.محسن أبو النجا أستاذ البيئة العمرانية المستدامة بقسم الهندسة المعمارية.

وشارك في فعاليات المنتدي بأوراق بحثية والمناقشة في الجلسات العلمية عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والخريجين من كلية الهندسة جامعة القاهرة، بهدف تسليط الضوء على دور تطبيقات الطاقة المتجددة في قطاع البناء المستدام باعتبارها أساسًا لمستقبل طاقة إيجابي، مع التركيز على منطقة البحر الأبيض المتوسط للحد من مخاطر التغير المناخي، فضلًا عن دعم الدور المحوري للمواهب الشابة في تصور وتصميم مدن المستقبل.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الفوز الدولي يعكس المكانة الأكاديمية المتميزة التي تحظى بها الجامعة إقليميًا ودوليًا، ويبرهن على جودة العملية التعليمية والبحثية داخل كلية الهندسة، وقدرة طلابها وباحثيها على المنافسة في المحافل العالمية الكبرى، لاسيما في المجالات المرتبطة بالاستدامة والعمارة الخضراء والطاقة المتجددة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأبحاث العلمية التطبيقية المتعلقة بقضايا التنمية المستدامة والتحول الأخضر، وإعداد أجيال قادرة على تقديم حلول علمية وعملية للتحديات البيئية والمناخية المعاصرة، لافتًا إلى ريادة الجامعة في مجال الاستدامة بإنشاء أول مكتب للتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية، والذي تفرع عنه إنشاء المكاتب الخضراء داخل كليات الجامعة، والتي تعمل على توليد أفكار مبتكرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع في مجال الإستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شوقي القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، أن هذا الإنجاز الدولي الذي تحقق يعكس المستوى العلمي المتميز لطلاب الكلية وخريجيها وباحثيها وقدرتهم على تقديم حلول معمارية مبتكرة تراعي مفاهيم الاستدامة والتحول الأخضر، مضيفًا أن هذا الفوز  جاء نتيجة الدعم المستمر من إدارة الجامعة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، تجمع بين التميز الأكاديمي والتدريب العملي والبحث العلمي التطبيقي.

ويعد منتدى المتوسط الأخضر والطاقة المتجددة أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في قضايا البناء المستدام والطاقة النظيفة، وشهد عقد أربع جلسات عامة وثماني جلسات تقنية تضمنت 72 عرضًا علميًا قدمها 224 متحدثًا وباحثًا من دول متعددة من بينها مصر، وإيطاليا، والصين، وألمانيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والمغرب، وتونس، وهولندا.

كما أتاح المنتدى منصة مفتوحة وشاملة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات لتبادل المعرفة، واستكشاف استراتيجيات وتقنيات مبتكرة لتشكيل مدن البحر المتوسط المستقبلية، باعتبار أن الحلول القائمة على الطبيعة والطاقة المتجددة ليست مجرد أدوات تقنية فحسب، بل محفزا لتعزيز تحالف جديد بين البشر والطبيعة.

جامعة القاهرة قسم الهندسة المعمارية منتدى المتوسط الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

خالد الغندور

خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور

محمد صلاح

ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

سعر الذهب

تراجع عيار 21.. سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

مهتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

تركي آل الشيخ

رقم قياسي .. تركي آل الشيخ يعلق على إيرادات 7 Dogs أول أيام العيد

التصالح في مخالفات البناء

العد التنازلي بدأ.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

فوز فريق الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة بالجائزة الثانية لأفضل أطروحة في المسابقة الدولية للطلاب

انتظام حركة التشغيل بميناء دمياط خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

انتظام حركة التشغيل بميناء دمياط خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

التعدى على الأراضي

الزراعة: إزالة 90 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في ثاني أيام العيد

بالصور

كله بهاريز.. طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن

العكاوى
العكاوى
العكاوى

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد