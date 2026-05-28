فاركو يفوز على الإسماعيلي 2-1 في ختام بطولة الدوري

حقق فريق فاركو الفوز على منافسه الإسماعيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي فريق فاركو محمد فخري في الدقيقتين 21 و30 قبل أن يسجل حاتم سكر هدف الإسماعيلي الأخير في بطولة الدوري في الدقيقة 71.

ورفض لاعبو فريق الإسماعيلي المشاركة في المباراة بعد حسم هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية واعتراضا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وجاء تشكيل ناشئي الإسماعيلي لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى : عبد الرحمن محروس

الدفاع : عبد الكريم - أحمد أيمن - عبد الله حسن - حاتم سكر

الوسط : إبراهيم عبد العال - عبد الرحمن كتكوت - عبد الرحمن بطيخة

الهجوم : محمد خطاري - أنور صقر - عمر القط.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 20 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الثالث عشر "قبل الأخير" برصيد 22 نقطة.