في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.. حفلات ثقافية وغنائية داخل حديقة فريال التاريخية بأسوان.. شاهد

انطلقت اليوم (ثاني أيام عيد الأضحى المبارك) باقة من العروض والأنشطة الإبداعية المبهجة تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

وتنظم الفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

بدأت الفعاليات وسط فرحة كبيرة في قلب حديقة فريال التاريخية بمدينة أسوان، وإليكم تفاصيل جدول الفعاليات المستمرة معكم حتى يوم السبت القادم:عروض فنية وغنائية (حديقة فريال).

شهد اليوم الأول عروضاً استعراضية مميزة لـ فرقة أسوان للفنون الشعبية، بجانب حفلات غنائية لأبرز مطربي أسوان، وسط تفاعل وتناغم كبير من الجمهور مع التراث والفلكلور الأسواني الأصيل.

ورش فنية مخصصة للأطفال

نظم فرع ثقافة أسوان ورشة فنية مميزة للأطفال بحديقة فريال تحت عنوان "رسم مظاهر العيد" لإطلاق العنان لإبداعاتهم.

جدول الفعاليات القادمة:

مساء اليوم: عروض فنية مميزة تنتظركم على مسرح فوزي فوزي الصيفي بكورنيش النيل.

غداً الجمعة (الساعة 12:00 ظهراً): عرض كورال قصر ثقافة أسوان.

غداً الجمعة (الساعة 5:00 مساءً) بالتوازي في توشكى: عروض فنية وتراثية بقصر ثقافة توشكى بمشاركة فرقة توشكى للفنون التلقائية وفرقة أطفال أبو سمبل.

السبت 30 مايو (حفل الختام بحديقة فريال): عروض كورال أطفال قصر ثقافة أسوان، وفرقة أسوان للفنون الشعبية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار حرص وزارة الثقافة ومحافظة أسوان على نشر البهجة خلال الأعياد، والحفاظ على هويتنا وتراثنا الفني الأصيل، وتقديم وجبة ثقافية ممتعة تناسب كل أفراد العائلة.