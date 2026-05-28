قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنزور الأموات.. صفاء جلال عن احتفالها بالعيد: كنا بنروح التُرب نعيد مع الأحباب
«ضرب الركاب وهدد حياتهم».. ضبط سائق ميكروباص بعد واقعة قيادة متهورة ببني سويف
موافقة ترامب ملزمة.. أكسيوس: اتفاق أمريكي إيراني بشأن مذكرة تفاهم لـ60 يوما
كيفية رمي الجمرات للمتعجلين من حجاج بيت الله الحرام
حسن الخاتمة.. وفاة حاج مصري في مشعر منى والصلاة عليه بالمسجد الحرام
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: سنواصل العمل لإزالة التهديدات في كل الجبهات
بتهمة هدم قيم المجتمع.. حبـس كروان مشاكل 4 أيام على ذمة التحقيقات
فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد
تضامن الإسكندرية تفحص فيديو الاعتداء على طفلة من ذوي الهمم
قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وروسيا.. اعرف التردد
بيان عاجل من صندوق مكافحة الإدمان بشأن تصريحات "الحشيش غير مضر"
تشكيل منتخب مصر ضد تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 17
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة أسوان يزور المرضى بالمستشفيات الجامعية

عيد الأضحى
عيد الأضحى
محمد عبد الفتاح

أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان جولة تفقدية داخل المستشفيات الجامعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للاطمئنان على المرضى وتهنئة الأطقم الطبية والعاملين والمرضى بالعيد ، ومتابعة انتظام تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمترددين على المستشفيات من أبناء محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، إلى جانب المرضي من الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون الرعاية الطبية داخل مستشفيات جامعة أسوان لحين تماثلهم للشفاء والخروج.

جاءت الجولة بحضور الدكتور عمرو علم الدين، والدكتور محمد عبد الله، حيث تفقدوا عددًا من الأقسام الحيوية واطلعوا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى خلال إجازة العيد.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن إدارة الجامعة تحرص على استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى مستوى من الكفاءة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة أسوان تعمل بكامل جاهزيتها على مدار الساعة لاستقبال الحالات المرضية والطارئة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بدعم المنظومة الصحية والعمل علي توفير الرعايةالمتكاملة للمواطنين.

وأضاف أن الجولة تأتي في إطار الحرص على مشاركة المرضى فرحة العيد وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، خاصة المرضي الأشقاء من دولة فلسطين الشقيقة ودولة السودان الشقيق الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن جامعة أسوان تضع كافة إمكاناتها الطبية والإنسانية لخدمة المصابين والمرضى حتى تماثلهم الكامل للشفاء، انطلاقًا من الدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو علم الدين مدير مستشفي الجراحة، أن المستشفيات الجامعية رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة ،والدكتور اشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان والدكتور رمضان غالب مدير مستشفي الباطنة التخصصي الجديد.

عيد الأضحى

من اجل انتظام كافة الخدمات الصحية بجميع الأقسام الطبية والجراحية، وتوفير الأطقم الطبية والتمريضية على مدار اليوم لضمان سرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، مشيرًا إلى أن المستشفيات تستقبل يوميًا أعدادًا كبيرة من المرضى من مختلف محافظات جنوب الصعيد.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد الله مدير مستشفي العظام ،أن إدارة المستشفى حرصت على استمرار تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية دون تأثر بإجازة العيد، إلى جانب متابعة الحالات الدقيقة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمرضى، مؤكدًا أن مستشفيات جامعة أسوان أصبحت تمثل صرحًا طبيًا متقدمًا يخدم أهالي أسوان وجنوب الصعيد بكفاءة عالية.

وشملت جولة رئيس الجامعة المرور على عدد من الأقسام الحيوية بمستشفى الباطنة، من بينها قسم الغسيل الكلوي للاطمئنان على انتظام جلسات العلاج للمرضى خلال أيام العيد، وقسم العناية المركزة لمتابعة الحالات الحرجة والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى الأقسام الداخلية، حيث حرص على تقديم التهنئة للمرضى والدعاء لهم بالشفاء العاجل.

كما استمع رئيس الجامعة للمرضي واكد علي انتظام والتزام كافة الاطقم الطبية خلال النبتشياطات علي مدار أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

خالد الغندور

خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور

محمد صلاح

ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

الحرس الثوري

الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد “أكثر حسماً” على أي هجمات أمريكية جديدة

منتخب المغرب

المغرب والسنغال.. صدام قوي على بطاقة نهائي إفريقيا للناشئين

سعر الذهب

تراجع عيار 21.. سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

ترشيحاتنا

النائبة في الكونجرس

هجوم على نائبة بالكونجرس بسبب ارتدائها الحجاب خلال احتفالات عيد الأضحى

أرشيفية

السعودية تدين الهجمات على الكويت وتؤكد دعمها الكامل لأمنها واستقرارها

أرشيفية

الجيش الأمريكي : إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد