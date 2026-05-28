رئيس جامعة أسوان يزور المرضى بالمستشفيات الجامعية

أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان جولة تفقدية داخل المستشفيات الجامعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للاطمئنان على المرضى وتهنئة الأطقم الطبية والعاملين والمرضى بالعيد ، ومتابعة انتظام تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمترددين على المستشفيات من أبناء محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، إلى جانب المرضي من الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون الرعاية الطبية داخل مستشفيات جامعة أسوان لحين تماثلهم للشفاء والخروج.

جاءت الجولة بحضور الدكتور عمرو علم الدين، والدكتور محمد عبد الله، حيث تفقدوا عددًا من الأقسام الحيوية واطلعوا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى خلال إجازة العيد.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن إدارة الجامعة تحرص على استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى مستوى من الكفاءة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة أسوان تعمل بكامل جاهزيتها على مدار الساعة لاستقبال الحالات المرضية والطارئة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بدعم المنظومة الصحية والعمل علي توفير الرعايةالمتكاملة للمواطنين.

وأضاف أن الجولة تأتي في إطار الحرص على مشاركة المرضى فرحة العيد وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، خاصة المرضي الأشقاء من دولة فلسطين الشقيقة ودولة السودان الشقيق الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن جامعة أسوان تضع كافة إمكاناتها الطبية والإنسانية لخدمة المصابين والمرضى حتى تماثلهم الكامل للشفاء، انطلاقًا من الدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو علم الدين مدير مستشفي الجراحة، أن المستشفيات الجامعية رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة ،والدكتور اشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان والدكتور رمضان غالب مدير مستشفي الباطنة التخصصي الجديد.

عيد الأضحى

من اجل انتظام كافة الخدمات الصحية بجميع الأقسام الطبية والجراحية، وتوفير الأطقم الطبية والتمريضية على مدار اليوم لضمان سرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، مشيرًا إلى أن المستشفيات تستقبل يوميًا أعدادًا كبيرة من المرضى من مختلف محافظات جنوب الصعيد.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد الله مدير مستشفي العظام ،أن إدارة المستشفى حرصت على استمرار تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية دون تأثر بإجازة العيد، إلى جانب متابعة الحالات الدقيقة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمرضى، مؤكدًا أن مستشفيات جامعة أسوان أصبحت تمثل صرحًا طبيًا متقدمًا يخدم أهالي أسوان وجنوب الصعيد بكفاءة عالية.

وشملت جولة رئيس الجامعة المرور على عدد من الأقسام الحيوية بمستشفى الباطنة، من بينها قسم الغسيل الكلوي للاطمئنان على انتظام جلسات العلاج للمرضى خلال أيام العيد، وقسم العناية المركزة لمتابعة الحالات الحرجة والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى الأقسام الداخلية، حيث حرص على تقديم التهنئة للمرضى والدعاء لهم بالشفاء العاجل.

كما استمع رئيس الجامعة للمرضي واكد علي انتظام والتزام كافة الاطقم الطبية خلال النبتشياطات علي مدار أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.