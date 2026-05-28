محافظات

محافظ أسوان يوجه بغلق مخبز لاستخدامه أسطوانات البوتاجاز المنزلى

جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح
محمد عبد الفتاح

رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قيام إحدى سيارات النقل الخاصة بتوزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلى ببيعها إلى أحد المخابز بمطلع المدينة الصناعية الجديدة بدلاً من الأسطوانة التجارية.

 وذلك بالمخالفة للضوابط المنظمة بما يؤثر سلباً على منظومة تداول البوتاجاز المنزلى وتوفير الإحتياجات المخصصة للمواطنين .

وعلى الفور وجه المهندس عمرو لاشين المسئولين بمديرية التموين بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والتى شملت غلق وتشميع المخبز ، والتحفظ على أسطوانات البوتاجاز المنزلية المستخدمة بالمخالفة ، وتحرير محضر مخالفة للإجراءات المتبعة ، مع قيام إدارة المرور بالتحفظ على السيارة المستخدمة فى نقل الأسطوانات ، وتحرير محضر مخالفة للسائق لعدم إتباع تعليمات التموين ، ومخالفة خط السير .

وفى نفس السياق كلف محافظ أسوان المسئولين بالتموين بمراجعة ما تم من الإجراءات العقابية تجاه محطة الوقود الكائنة بمطلع المدينة الصناعية الجديدة ، وذلك عقب ضبط واقعة قيام المسئولين عن المحطة بالتلاعب فى كميات السولار والبنزين لتحقيق مكاسب غير مشروعة بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة .

جهود متنوعة 

وكشفت أعمال الفحص والمتابعة عن قيام القائمين على المحطة بتركيب ماسورة متصلة بخزانات وصهاريج السولار والبنزين ، يتم من خلالها تهريب الوقود إلى غرفة خلفية داخل المحطة بعيداً عن منظومة التوزيع الرسمية ، بما يعد مخالفة جسيمة تستوجب إتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين .

وأكد المهندس عمرو لاشين على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية المستمرة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمخابز والمنشآت المختلفة ، لضمان الإلتزام الكامل بالقوانين المنظمة ومنع أى محاولات للتلاعب أو الإستغلال غير المشروع للمواد البترولية المدعمة .

وشدد المحافظ على أن الدولة لن تتهاون مع أى مخالفات تمس منظومة الدعم أو تؤثر على حقوق المواطنين فى الحصول على الخدمات والمواد الأساسية ، مؤكداً على إستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإحكام الرقابة والتعامل الفورى مع أى تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها .

وتأتى هذه الإجراءات فى إطار الجهود المكثفة التى تنفذها محافظة أسوان لإحكام الرقابة على منظومة تداول المواد البترولية والبوتاجاز ، والتصدى لمحاولات التلاعب والإتجار غير المشروع بالوقود والمحروقات للحفاظ على الدعم المخصص للمواطنين وتحقيق الإنضباط داخل الأسواق والمنشآت الخدمية .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

