حبس عاطل سحل والده وحطم الشقة بسبب مخدر الآيس في المنيرة الغربية

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي بالضرب على والده وتحطيم محتويات الشقة بخلاف تعاطي المواد المخدرة.

وحرزت النيابة كمية من مخدر الآيس ضبطتها قوات الأمن مع الابن المتهم عقب إلقاء القبض عليه.

وشكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من نجله لقيامه بتعاطي المواد المخدرة والتعدي عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالشقة محل سكنهما بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه حداد يقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية. وبسؤاله، أفاد بأنه بتاريخ 19 من الشهر الجاري قام نجله بالتعدي عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالشقة محل سكنهما، دون أن يتقدم ببلاغ رسمي بشأن الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد التعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.