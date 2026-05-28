أخطر تصريح منذ بداية الهدنة.. نتنياهو يطالب جيش الاحتلال بالسيطرة على 70% من غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70 بالمائة من قطاع غزة، وذلك في تصريحات باللغة العبرية ألقاها في مؤتمر عقدته أكاديمية عين برات للقيادة.

وأضاف "في هذه المرحلة، نحن نسيطر بشكل كامل على 60% من أراضي قطاع غزة... وتوجيهاتي هي الوصول إلى... 70%".

عندما صرخ أحد الحضور قائلاً إن إسرائيل يجب أن تستولي على "100 بالمائة" من أراضي غزة، رد نتنياهو قائلاً "إننا نسير وفق النظام"، لكنه لم ينكر أن هذا قد يكون الهدف النهائي.

ويقول: "سنبدأ بنسبة 70% الأولى".

اعترف نتنياهو الأسبوع الماضي بأن إسرائيل تسيطر بالفعل على 60 بالمائة من الأراضي في قطاع غزة، وهو ما يزيد بشكل كبير عما يفترض أن تسيطر عليه.

أظهرت الخرائط التي أصدرتها إسرائيل في مارس منطقة محظورة جديدة تتجاوز نسبة الـ 53% من غزة التي كانت تسيطر عليها إسرائيل بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر .

تشكل المنطقة المحظورة، المحددة على الخرائط بخط برتقالي، ما يقدر بنحو 11% من مساحة غزة الواقعة خلف "الخط الأصفر" الذي يفصل الجزء من غزة الذي تحتله القوات الإسرائيلية منذ الهدنة. وتحيط هذه المناطق بنحو ثلثي مساحة غزة الإجمالية.