مجزرة جديدة في جنوب لبنان.. 11 قتيلا بينهم أطفال جراء غارات إسرائيلية متفرقة

شهد جنوب لبنان، الخميس، تصعيداً دموياً إثر سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق، وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، وفق ما أوردته وسائل إعلام لبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن إحدى الغارات استهدفت عائلة كانت تحاول الفرار من منطقة عدلون هرباً من القصف، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، بينهم أطفال.

وفي مدينة صور، قتل شخصان إثر استهدافهما بطائرة مسيرة إسرائيلية في هجوم منفصل، بينما تمكنت فرق الإسعاف من انتشال 3 جثث من تحت ركام مبنى دمرته غارة إسرائيلية في مدينة صيدا.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار التوتر والتصعيد العسكري على الحدود الجنوبية للبنان.