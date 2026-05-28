انتظام حركة التشغيل بميناء دمياط خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

انتظمت حركة العمل بميناء دمياط خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك حيث استمرت كافة الأنشطة التشغيلية والخدمية على مدار الساعة دون تأثر بفترة العطلة بما يضمن انتظام حركة السفن وتداول البضائع واستمرار تقديم الخدمات البحرية واللوجستية بكفاءة.

وشهدت أرصفةالمحطات والساحات انتظامًا في معدلات الأداء مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ وفق البرامج التشغيلية المحددة بما يعكس استقرار منظومة التشغيل بالميناء وجاهزيتها للتعامل مع مختلف المتغيرات.

وأكدت هيئة ميناء دمياط أن الميناء يواصل العمل بكامل طاقته خلال فترة العيد في إطار منظومة متكاملة تضمن استمرارية الأداء وتحقيق الانسيابية في مختلف العمليات التشغيلية.

كما أوضحت الهيئة أن انتظام العمل خلال فترات الأعياد والعطلات الرسمية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لمنظومة التشغيل طبقا لتوجيهات وزارة النقل ، كما يعكس كفاءة البنية التشغيلية وجاهزية المعدات والأطقم الفنية .

وأشارت الهيئة إلى استمرار التنسيق بين مختلف الجهات العاملة بالميناء ومتابعة معدلات الأداء بصورة مستمرة بما يضمن الحفاظ على استقرار التشغيل واستمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على الحفاظ على انتظام العمل واستمرارية تقديم الخدمات بشكل مستقر .



