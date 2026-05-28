شو المطلوب.. هيفاء وهبي تتصدر الترند العالمي خلال 24 ساعة

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الجديدة والتفاعل الواسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصدرت أغنية "شو المطلوب" للنجمة هيفاء وهبي ترند رقم 1 في لبنان ومعظم الدول العربية، إلى جانب تصدرها المركز السادس عالمياً على يوتيوب، لتكون اول فنانة عربية تحجز مكانها في الترند العالمي خلال ٢٤ ساعة فقط.

وواصلت الديفا هيفاء وهبي تشويق جمهورها بالإعلان عن 3 مفاجآت جديدة عبر قناتها الرسمية على إنستغرام، مما أشعل حماس متابعيها بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

وكشفت هيفاء وهبي أن من بين المفاجآت المنتظرة طرح الجزء الثالث من ألبوم "ميجا هيفا"، والذي يعتبر من أكثر المشاريع المنتظرة لدى جمهورها، خاصة بعد حالة النجاح والانتشار التي حققتها أعمالها الأخيرة.

كما حرصت النجمة هيفاء وهبي على مشاركة جمهورها أجواء الحماس والتشويق من خلال رسائل قصيرة عبر قناتها الرسمية، حيث أكدت أن "الصيف ولعان"، في إشارة إلى المفاجآت الفنية التي تستعد للكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

وكانت النجمة هيفاء وهبي قد طرحت في الساعات الماضية أغنية "شو المطلوب" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع موسيقي وميكس وماسترينغ جمال ياسين، بينما حمل الكليب رؤية بصرية للمخرج جو بو عيد ضمن أجواء مميزة.

وتعيش النجمة هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بعدما أحيت مؤخرًا حفلًا ضخمًا في مصر، حيث تفاعل الجمهور معها بشكل لافت طوال الحفل.

كما خطفت النجمة هيفاء وهبي الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي، بإطلالات عالمية مميزة نالت إشادة واسعة من جمهور الموضة والإعلام، لتؤكد مجددًا مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الأناقة والجمال في الوطن العربي.

ومن المقرر أن تستكمل النجمة هيفاء وهبي نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، من خلال جولة غنائية أوروبية وأميركية تستعد لإحيائها خلال الأشهر القادمة.