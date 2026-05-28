بنزور الأموات.. صفاء جلال عن احتفالها بالعيد: كنا بنروح التُرب نعيد مع الأحباب

كشفت الفنانة صفاء جلال عن تفاصيل طقوس عائلتها في الاحتفال بالعيد، مؤكدة أن زيارة المقابر كانت من العادات الأساسية لدى أسرتها، خاصة في الصعيد والقرى المصرية.

وقالت صفاء جلال خلال لقاؤها ببرنامج "مختلفة" للإعلامية نجلاء الراوي عبر قناة الشمس: "أصعب عيد كان أول عيد بعد وفاة والدي، أول عيد من غير والدي كان مؤلم".

وأضافت: "كنا زمان أول يوم العيد نروح التُرب علشان نزور أبونا، إحنا صعايدة، الصعايدة والفلاحين بيروحوا أول يوم العيد المقابر يوزعوا رحمة ونور وبعدها يرجعوا يحتفلوا بالعيد".

وتابعت الفنانة صفاء جلال: "أول يوم العيد نروح المقابر ونحتفل مع الميت، نقوله كل سنة وأنت طيب".

وأشارت إلى أن هذه العادات لا تزال موجودة لدى كثير من العائلات في الصعيد والأرياف، حيث يحرص الأهالي على زيارة أحبائهم الراحلين في الأعياد والدعاء لهم قبل بدء مظاهر الاحتفال والتجمعات العائلية.