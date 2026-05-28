وادي دجلة يتصدر مجموعة تفادي الهبوط بثنائية أمام طلائع الجيش بالدوري

حقق فريق وادي دجلة الفوز على منافسة طلائع الجيش بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على إستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ13 والأخيرة في مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدفي فريق وادي دجلة عن طريق أحمد الشيمي ويوسف أويا في الدقيقتين 45+3 و81.

تشكيل وادي دجلة أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: زياد صيام.

الدفاع: عمر عدلي - كمال أبو الفتوح - أحمد أيمن - أحمد داهش.

الوسط: أحمد الشيمي - إسلام كانو - هشام محمد.

الهجوم: يوسف أويا - حمزة حسان - علي حسين.

تشكيل طلائع الجيش ضد وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد مجدي.

الدفاع: محمد فتح الله، عمرو طارق، أحمد زولا، حامد الجابري.

الوسط: يحيى مصطفى، أحمد طارق، إسلام محارب.

الهجوم: خالد أبو زيادة، كريم طارق، فارس حاتم.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما جاء وادي دجلة في المركز الأول برصيد 53 نقطة.