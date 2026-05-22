وادي دجلة يخطف التعادل أمام زد بالدوري

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة وادي دجلة أمام زد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 12 من المجموعة الثانية «البقاء» بالمرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز «دوري نايل».

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في أحداثها، حيث نجح فريق زد في التقدم بهدفين متتاليين عن طريق عبد الرحمن البانوبي وأحمد عادل في الدقيقتين 40 و48، قبل أن يعود وادي دجلة للمواجهة سريعًا.

وقلص محمد رجب الفارق لصالح وادي دجلة في الدقيقة 54، قبل أن يخطف علي حسين هدف التعادل القاتل من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع (90+1)، ليحسم التعادل نتيجة اللقاء.

وبهذه النتيجة، تقاسم الفريقان نقاط المباراة في صراع المجموعة الثانية، وسط أداء متوازن بين الطرفين خلال شوطي اللقاء.