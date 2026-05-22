اللواء محمد عبد المنعم: فرص الضربة الأمريكية على إيران محدودة والتباين السياسي يعرقل القرار

أكد اللواء محمد عبد المنعم أن تقديراته تشير إلى أن احتمالات تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران لم تتجاوز 20 إلى 30%، موضحًا أن الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة لم يكن في وضع عملياتي يسمح بتنفيذ هجوم واسع.

وقال محمد عبد المنعم، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة لم يكن مكتملًا بالشكل الكافي لبدء أي عمليات عسكرية، إلى جانب عدم اكتمال جاهزية بعض الأهداف الحيوية في دول الخليج لاحتمالات التصعيد.

وتابع أن الانقسام داخل الإدارة الأمريكية بين تيار يدفع نحو التصعيد العسكري وآخر يفضل استمرار المسار التفاوضي والحصار الاقتصادي كان أحد أبرز العوامل التي حالت دون اتخاذ قرار بتنفيذ ضربة.

يعرقل جهود بناء الثقة بين واشنطن وطهران

وأشار إلى أن أي تحرك عسكري كان من شأنه أن يعرقل جهود بناء الثقة بين واشنطن وطهران، ويعيد الوضع إلى نقطة الصفر، خاصة في ظل المساعي القائمة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد في المنطقة.