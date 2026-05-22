الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جلسات وعظ وإرشاد لحجاج الجمعيات الأهلية لتعليمهم مناسك الحج

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

كثّف وعاظ بعثة حج الجمعيات الأهلية، الجلسات مع الحجاج لشرح مناسك الحج وتهيئتهم لأداء فريضة الحج .

تنظيم لقاءات توعويَّة مباشرة مع الحُجَّاج داخل مقار الإقامة

ويحرص وعاظ بعثة حج الجمعيات الأهلية  على تنظيم لقاءات توعويَّة مباشرة مع الحُجَّاج داخل مقار الإقامة، إلى جانب تقديم الإرشادات المتعلِّقة بأحكام المناسك وآدابها، والإجابة عن مختلِف الأسئلة والاستفسارات الشرعيَّة؛ بما يسهم في تيسير أداء المناسك وتعزيز حالة الطمأنينة لدى الحُجَّاج.

من جانب آخر، تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن خطة تفويج حجاج الجمعيات الأهلية حيث يغادر أخر فوج يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026.

رفع درجات الاستعداد

أعلن  أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية رفع درجات الاستعداد، عقب اكتمال وصول جميع الحجاج لمكة المكرمة، وذلك استعداداً لأداء الركن الأعظم في فريضة الحج، وهو الوقوف على صعيد عرفات.

وأكد رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية أن غرفة العمليات المركزية بالأراضي المقدسة تعمل على مدار الـ24 ساعة، وذلك من أجل العمل على إراحة الحجيج والتأكد من توافر جميع الخدمات له، وتذليل أية تحديات قد تواجهه كي يستعد لأداء المناسك.

وأوضح عبد الموجود أن البعثة تتابع الاستعدادات النهائية مع شركة بشرى الضيافة لخدمات الحجاج والمعتمرين  في مشعري عرفات ومني، حيث أصبحت المشاعر جاهزة وفق المنظومة التشغيلية المتفق عليها، وكذلك مخططات المواقع التنفيذية المخصصة، إلى جانب حزمة الخدمات المتكاملة "الإسكان، الإعاشة، النقل والخدمات اللوجستية".

وأضاف رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية أنه تم توفير كافة الخدمات الصحية والإرشادية والغذائية طوال فترة التواجد بالمشاعر، بالإضافة إلى جاهزية المشرفين وفرق الدعم، فضلا عن التنسيق المستمر مع الجانب السعودي لتذليل أي عقبات قد تواجه الحجاج.

وسائل نقل الحجاج جاهزة وآمنة ومكيفة

وأشار عبد الموجود  إلى أن وسائل نقل الحجاج جاهزة وآمنة ومكيفة لنقل نحو 12.475 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية، بما يحقق سبل الراحة والتيسير عليهم خلال تأدية المناسك، فضلا عن توفير عدد من  الأوتوبيسات الاحتياطية تحسبا لأي طارئ.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل حجاج الجمعيات الأهلية في الأراضي المقدسة  استعداداتهم لأداء المناسك سواء من خلال حضور لقاءات الوعاظ والواعظات المرافقين لبعثة حج الجمعيات الأهلية أو توجيه أية استفسارات للمشرفين الموافقين لهم، وذلك في ظل متابعة دقيقة من غرفة عمليات بعثة حج الجمعيات الأهلية.

