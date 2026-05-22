الأبليكيشن وبيع لاعبين.. كواليس اجتماع لجنة الاستثمار بالزمالك لحل أزمة القيد

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن أعضاء لجنة الاستثمار اجتمعوا في منزل حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك ، لمناقشة عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها أزمة القيد التي أصبحت الشغل الشاغل داخل القلعة البيضاء فى الفترة الحالية.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن الاجتماع يشهد مناقشات موسعة بشأن كيفية حل أزمة القيد فى أسرع وقت، خاصة أن الزمالك محتاج إنهاء الملف للحصول على الرخصة والمشاركة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وأضاف أن كل عضو فى لجنة الاستثمار حضر الاجتماع ومعاه مجموعة من المقترحات والأفكار اللى ممكن تساعد النادى فى توفير سيولة مالية وتحسين الإيرادات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن من أبرز الأفكار المطروحة التوسع فى الأبليكيشن الخاص بنادى الزمالك وزيادة انتشاره بين جماهير النادى فى مختلف دول العالم، بهدف تحقيق عوائد مالية أكبر والحصول على عملة أجنبية تدعم خزينة النادى.

وأشار إلى أن هناك مقترحات أخرى تم طرحها خلال الاجتماع تتعلق بالحصول على قروض أو توفير مصادر تمويل سريعة أو تسويات مع الدائنين تساعد فى حل الأزمة الحالية وإنهاء الملفات المطلوبة.

وأكد أن أحد المقترحات أيضًا هو دراسة بيع بعض نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، مع الاعتماد بشكل أكبر على اللاعبين الشباب والناشئين، على غرار ما حدث فى الموسم الحالى، لكن بصورة أكثر تنظيمًا وتخطيطًا لتحقيق استفادة فنية ومالية فى الوقت نفسه.

وشدد على أن جميع ما تم طرحه خلال الاجتماع ما زال فى إطار المناقشات والدراسة، ولم يتم الاستقرار على أى قرار نهائى حتى الآن.