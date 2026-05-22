حالة من الحزن داخل الزمالك بسبب غياب شحاتة عن المونديال

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود حالة من الحزن والاستياء داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك، بعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم، والتي خلت من اسم لاعب وسط الفريق محمد شحاتة، رغم المستويات المميزة التي قدمها اللاعب طوال الموسم الجاري.

الجهاز الفني يرى أحقية اللاعب في التواجد

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور”، أن أعضاء الجهاز الفني للزمالك كانوا يتوقعون انضمام محمد شحاتة إلى قائمة المنتخب الوطني، خاصة بعد الأداء القوي والثابت الذي ظهر به مع الفريق في مختلف البطولات المحلية خلال الموسم الحالي.

وأكد أن الجهاز الفني يرى أن اللاعب قدم أوراق اعتماده بشكل كامل، سواء من الناحية الفنية أو البدنية، وأصبح من العناصر التي تمتلك القدرة على تمثيل المنتخب في المحافل الكبرى، وهو ما جعل قرار استبعاده مفاجئًا بالنسبة لهم.

تألق شحاتة مع الزمالك هذا الموسم

وشهد الموسم الحالي تألقًا واضحًا لمحمد شحاتة بقميص الزمالك، حيث نجح في فرض نفسه ضمن التشكيل الأساسي للفريق، وقدم مستويات لافتة في خط الوسط، سواء على مستوى استخلاص الكرة أو بناء الهجمات والمساندة الدفاعية.

كما نال اللاعب إشادة كبيرة من جماهير الزمالك وعدد من المحللين الرياضيين، الذين اعتبروا أنه من أبرز اللاعبين الذين تطور مستواهم بشكل ملحوظ هذا الموسم، الأمر الذي زاد من التوقعات بإمكانية انضمامه لصفوف المنتخب الوطني.