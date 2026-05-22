ضياء السيد: استبعاد مصطفى محمد من منتخب مصر مفاجئ وقاس

قال ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، إن استبعاد مصطفى محمد من قائمة منتخب مصر لكرة القدم كان قرارًا مفاجئًا، خاصة أن اللاعب كان حاضرًا باستمرار مع الأجهزة الفنية المختلفة بداية من خافيير أجيري مرورًا بـروي فيتوريا وحتى حسام حسن.

وأوضح ضياء السيد أن هناك آراء متباينة حول اللاعب، لكنه من العناصر الأساسية القديمة داخل المنتخب، ولذلك فإن استبعاده من حدث مهم يُعد أمرًا قاسيًا بالنسبة له. كما أشار إلى أن البعض قد يربط القرار بالجانب الفني، مؤكدًا أن حسام حسن لديه قناعات خاصة ببعض الأسماء، بدليل استبعاد لاعبين آخرين مثل صلاح محسن وناصر منسي.

وأضاف ضياء السيد، أنه شخصيًا كان يفضل وجود مصطفى محمد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن القرار النهائي يظل حقًا أصيلًا للمدير الفني، ولا يمكن الحكم على وجهة نظره بسهولة.

وفيما يخص ضم العناصر الجديدة، أشاد بقرار ضم حمزة عبدالكريم، معتبرًا أن الخطوة إيجابية للغاية، خاصة بعد تألقه وتسجيله هدفًا مميزًا مع فريقه، مؤكدًا أن انضمامه للمنتخب قد يعزز موقفه داخل برشلونة مستقبلًا، وقد يصبح عنصرًا مهمًا للمنتخب المصري.

كما أشار إلى أن هناك لاعبين آخرين كان يمكن ضمهم، مثل أحمد ياسر ريان وناصر ماهر، خاصة بعد المستويات الجيدة التي قدموها مؤخرًا، لكنه أكد أن حسام حسن عندما يتخذ قرارًا لا يتراجع عنه.

وعن النادي الأهلي، أكد ضياء السيد، أن النادي اعترف بوجود أزمات تحتاج إلى إصلاح، مشددًا على ضرورة اختيار مدير فني قادر على إدارة الفريق بشكل جيد، إلى جانب التعاقد مع لاعبين على مستوى عالٍ. واعتبر أن عدم ضم مهاجم قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ساهم في خسارة البطولات هذا الموسم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية تطوير قطاع الناشئين داخل الأهلي، حتى يصبح مصدرًا دائمًا لدعم الفريق الأول بالعناصر المميزة مستقبلًا.