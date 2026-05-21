شريف عبد الفضيل: استبعاد مصطفى محمد من كأس العالم لا يستند للمنطق

أكد شريف عبد الفضيل أن الحديث عن مشاركة حمزة عبد الكريم مع المنتخب في بطولة كأس العالم على حساب مصطفى محمد لا يستند إلى أي منطق فني، مشيرًا إلى أن مهاجم نانت الفرنسي يمتلك خبرات كبيرة تؤهله للاستمرار كأحد العناصر الأساسية في صفوف المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عبد الفضيل، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصطفى محمد يُعد من أبرز المهاجمين المصريين في السنوات الأخيرة، لما يمتلكه من خبرات دولية وقدرات هجومية قوية، سواء على مستوى الاحتفاظ بالكرة أو إنهاء الهجمات، مؤكدًا أن وجوده في البطولات الكبرى يمثل إضافة مهمة للمنتخب.

وأضاف أن منح الفرصة للعناصر الشابة أمر مطلوب، لكن دون التسرع في المقارنة بينها وبين لاعبين يملكون خبرات كبيرة على المستوى الدولي، مشددًا على أن المنافسة يجب أن تكون قائمة على الجاهزية الفنية والقدرة على تقديم الإضافة داخل الملعب.

الزمالك يحسم لقب الدوري المصري رسميًا

وفي سياق آخر، توج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

وتمكن الزمالك من حسم المواجهة بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

وجاء تتويج الزمالك بعد موسم شهد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة، حيث نجح الفريق في التعامل مع الضغوط وتحقيق الانتصارات الحاسمة التي منحته اللقب في النهاية، وسط فرحة كبيرة من الجماهير البيضاء التي احتفلت بالتتويج داخل استاد القاهرة وخارجه