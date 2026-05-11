بيراميدز يفتح باب التفاوض مع مصطفى محمد

كشفت مصادر داخل نادي بيراميدز عن تحركات جادة من جانب إدارة النادي للتعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد الهبوط الرسمي لفريق نانت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وأكدت المصادر أن مسؤولي بيراميدز فتحوا بالفعل خطوط اتصال مع اللاعب ووكيله، من أجل استطلاع موقفه النهائي وإمكانية عودته إلى الدوري المصري بداية من الموسم الجديد، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه بعناصر قوية استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

ورغم اهتمام بيراميدز القوي بضم اللاعب، فإن مصطفى محمد لا يزال يمنح الأولوية للاستمرار في الاحتراف الخارجي، خاصة بعدما تلقى اهتمامًا مبدئيًا من بعض الأندية الأوروبية التي تتابع موقفه عقب هبوط نانت.

ويترقب اللاعب وصول عروض رسمية خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ قراره النهائي، حيث يسعى لمواصلة مشواره في الملاعب الأوروبية، بعدما خاض تجارب احترافية مميزة في فرنسا وتركيا خلال السنوات الماضية.

إدارة بيراميدز من جانبها تتابع تطورات موقف اللاعب عن قرب، وتنتظر حسم قراره النهائي بشأن مستقبله، خاصة أن النادي يرى في مصطفى محمد إضافة هجومية قوية قادرة على صناعة الفارق، في ظل امتلاكه خبرات كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

ويأتي اهتمام بيراميدز بالتعاقد مع اللاعب ضمن خطة الإدارة لتدعيم الفريق بأسماء مميزة، بهدف مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل، بعدما أصبح الفريق أحد أبرز القوى الكروية في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.