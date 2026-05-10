للمرة الثانية علي التوالي.. بيراميدز بطلا لكأس مصر

توج فريق بيراميدز بلقب كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي؛ عقب الفوز على فريق زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت الليلة على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس مصر.

وأحرز كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز من ضربة جزاء في الدقيقة 45+1، ثم أحرز فيستون ماييلي الهدف الثاني في الدقيقة 57.

بينما أحرز رأفت خليل هدف فريق زد في الدقيقة 90+2.

وتعرض مصطفى زيكو لاعب بيراميدز للطرد في الدقيقة 80؛ بعد ضربه للاعب زد.

وخاض زد، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد ربيعة، أحمد طارق، أحمد فتحي كاستيلو، طارق علاء.

خط الوسط: أحمد خالد كباكا، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا، محمود صابر.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، عبد الرحمن البانوبي.