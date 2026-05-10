راشفورد يتقدم لبرشلونة على ريال مدريد في الدوري الإسباني

تقدم فريق برشلونة بهدف نظيف على نظيره ريال مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 35 ببطولة الدوري الإسباني.
وسجل راشفورد هدف رائع في الدقيقة 8 من ركلة حرة مباشرة.
تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: خوان جارسيا.
خط الدفاع: جواو كانسيلو، جيرارد مارتين، باو كوبارسي، إريك جارسيا.
خط الوسط: بيدري جونزاليس، بابلو جافي، فيرمين لوبيز، داني أولمو، ماركوس راشفورد.
خط الهجوم: فيران توريس
تشكيل ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: فران جارسيا، دين هويسين، أنطونيو روديجر، ترينت ألكسندر أرنولد.
خط الوسط: إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، إبراهيم دياز.
خط الهجوم: جونزالو جارسيا.