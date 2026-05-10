أرتيتا يشيد بحكم مباراة وست هام: قرار تطلب شجاعة

أشاد ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال بقرار حكم مباراة وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بإلغاء هدف الفريق المضيف.

وقال أرتيتا لقناة سكاي سبورتس، إنه سيتذكر هذا اليوم بكل تأكيد نظرا لظروف المباراة وما شهدته من أحداث مثيرة خلال الدقائق الأخيرة.

وشدد على أنه كان يعلم أن المباراة ستكون صعبة، لأن وست هام يحاول الهروب من شبح الهبوط، فيما يسعى فريق أرسنال للفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وتابع: "هناك الكثير على المحك. لقد بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية وأتيحت لنا ثلاث فرص كبيرة. ثم جاءت إصابة بن وايت، فاضطررنا إلى إجراء تغيير والتكيف، واضطررنا إلى اتخاذ قرارات صعبة. بذلنا كل ما في وسعنا لمحاولة الفوز".

وتحدث عن تصديات رايا في اللقاء: "لقد قام بتصدي مذهل، ثم جاء الجدل حول الهدف الملغي، وهو قرار كبير بلا شك".

واستكمل: "عندما كان عليّ أن أنتقد، كنت كذلك. واليوم عليّ أن أهنئهم (الحكام). لقد أظهرتم شجاعة وجرأة كبيرتين للوقوف في المقدمة وإتاحة الفرصة للحكم لإلقاء نظرة على مجريات اللعب. "عندما ترى الصورة، لا شك في أنها مخالفة واضحة. لقد كانوا شجعان للغاية".

وفاز أرسنال على وست هام بهدف دون رد في الجولة 36.

وجاء هدف اللقاء الوحيد الذي أقيم على ملعب لندن الأولمبي عن طريق تروسارد في الدقيقة 83، بعد محاولات جادة من قبل وست هام لزيارة شباك أرسنال، ولكن رايا كان في الموعد.