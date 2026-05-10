آرسنال يهزم وست هام في الوقت القاتل ويحافظ على صدارة البريميرليج

اقتنص آرسنال ثلاث نقاط غالية من ووست هام يونايتد، في المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب إستاد لندن الأولمبي في الجولة السادسة والثلاثون ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ارسنال في الدقيقة 83، تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لياندرو تروسارد بعد تمريرة من مارتن أوديجارد ارتطمت بالدفاع ومن ثم سكنت الزاوية اليسرى.

ونفذت ركلة ركنية لصالح أرسنال من الجهة اليسرى نفذها ديكلان رايس بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية لياندرو تروسارد تصدى لها حارس مرمى وست هام يونايتد مادس هيرمانسن ومن ثم سددها مرة أخرى تروسارد بالرأس ولكن ارتطمت في العارضة ومن ثم انتهت بركلة ركنية في الدقيقة 10.

وأرسلت ركلة حرة لصالح أرسنال من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى بعد عرقلة تروسارد نفذها ديكلان رايس بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية ريكاردو كالافيوري ولكن أبعدها الدفاع ببراعة ومن ثم حاول متابعتها ويليام ساليبا ولكن الدفاع شتتها من أمامه إلى رمية تماس في الدقيقة 22.

موقف ارسنال من جدول الترتيب

ويحافظ ارسنال علي صدارة الدوري برصيد 79 نقطة ،وتجمد وست هام يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 36 نقطة.