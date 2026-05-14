قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بميزانية تتخطى 4 مليارات جنيه.. التضامن تبدأ صرف مساعدات مايو لـ17 مليون مواطن غدا
إياب نهائي الكونفدرالية.. 8 إجراءات في الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة
ترامب يصف اجتماعه مع نظيره الصيني بالرائع
الدولار بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس
مصر تدعو لإنشاء مركز لوجستي للحبوب في شرق بورسعيد لتعزيز الأمن الغذائي
الرئيس الصيني يرحب بالشركات الأمريكية خلال زيارة ترامب لبكين
وزير الاستثمار: التوسع في برامج التدريب لرفع كفاءة المصدرين الجدد
لمواجهة ذروة الاحتياجات.. وزير الري يتابع توفير مياه الشرب والزراعات الصيفية بالمحافظات
وزير الصناعة: 300 ألف متر لتنفيذ المنطقة الروسية وتوطين التكنولوجيا والطاقة
1.5 مليار دولار لمصر.. تمويل التجارة الإسلامية تطلق برنامج 2026 لدعم الطاقة والغذاء
النائب محمد فؤاد لـ"صدى البلد": "قايمة المنقولات الزوجية" أصبحت مقدمة على "الطفل"
مسئول أممي: لا حل عسكري للصراع في السودان .. وتخفيف التصعيد بشكل فوري هناك «ضرورة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول أممي: لا حل عسكري للصراع في السودان .. وتخفيف التصعيد بشكل فوري هناك «ضرورة»

مسؤول أممي: لا حل عسكري للصراع في السودان .. وتخفيف التصعيد بشكل فوري هناك "ضرورة"
مسؤول أممي: لا حل عسكري للصراع في السودان .. وتخفيف التصعيد بشكل فوري هناك "ضرورة"
أ ش أ

قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان "بيكا هافيستو" إنه لا حل عسكري للصراع في السودان، مشددا على الحاجة العاجلة لتخفيف التصعيد بشكل فوري، بما في ذلك اتخاذ تدابير لبناء الثقة دعما لجهود السلام الجارية، جاء ذلك في ختام زيارته لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من مايو الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبو ظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين، وممثلين من المجتمع المدني السوداني، وأعضاء في السلك الدبلوماسي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة .. أكد المبعوث الشخصي أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات. ودعا جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى استخدام نفوذها للحد من العنف وتدفق الأسلحة، ودعم التوصل إلى الهدنة.

كما شدد "بيكا هافيستو"على أهمية التنسيق الدولي المستمر، بما في ذلك مع الشركاء الإقليميين، واللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر)، واللجنة الخماسية (الاتحاد الإفريقي، الهيئة الحكومية الدولية للتنمية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة) من أجل تعزيز إرساء مسار سياسي ذي مصداقية بقيادة مدنية سودانية يحافظ على وحدة السودان.

وعلى الجانب الإنساني، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الاستجابة للاحتياجات بأنحاء السودان، ففي كردفان، تساعد وكالات الإغاثة النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة بتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي. كما تم توزيع بطانيات وناموسيات وغيرها من الإمدادات الأساسية على أسر نازحة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية في مواقع النزوح بالمنطقة.

وفي جنوب كردفان تلقى نحو 88 ألف شخص، منهم لاجئون من جنوب السودان ونازحون ومجتمعات مضيفة، دعما في مجال المياه والصرف الصحي.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن القلق بشأن استمرار القتال وتعريض المدنيين لمخاطر جسيمة.

بدوره، جدد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" دعوة جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها وفق القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتيسير الوصول الإنساني العاجل والآمن بدون عوائق.

المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو حل عسكري للصراع في السودان بناء الثقة دعما لجهود السلام الجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

ترشيحاتنا

فيلم أسد

نمبر وان .. تعرف على إيرادات فيلم " أسد" في أولى أيام عرضه

في ذكرى رحيل أنور وجدي.. فتى الشاشة مكتشف النجوم

في ذكرى رحيل أنور وجدي.. فتى الشاشة مكتشف النجوم

مدحت العدل

مدحت العدل يشيد بفيلم «أسد»: متعة بصرية تضاهي الأفلام العالمية

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد