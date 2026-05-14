مسئول أممي: لا حل عسكري للصراع في السودان .. وتخفيف التصعيد بشكل فوري هناك «ضرورة»

قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان "بيكا هافيستو" إنه لا حل عسكري للصراع في السودان، مشددا على الحاجة العاجلة لتخفيف التصعيد بشكل فوري، بما في ذلك اتخاذ تدابير لبناء الثقة دعما لجهود السلام الجارية، جاء ذلك في ختام زيارته لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من مايو الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبو ظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين، وممثلين من المجتمع المدني السوداني، وأعضاء في السلك الدبلوماسي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة .. أكد المبعوث الشخصي أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات. ودعا جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى استخدام نفوذها للحد من العنف وتدفق الأسلحة، ودعم التوصل إلى الهدنة.

كما شدد "بيكا هافيستو"على أهمية التنسيق الدولي المستمر، بما في ذلك مع الشركاء الإقليميين، واللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر)، واللجنة الخماسية (الاتحاد الإفريقي، الهيئة الحكومية الدولية للتنمية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة) من أجل تعزيز إرساء مسار سياسي ذي مصداقية بقيادة مدنية سودانية يحافظ على وحدة السودان.

وعلى الجانب الإنساني، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الاستجابة للاحتياجات بأنحاء السودان، ففي كردفان، تساعد وكالات الإغاثة النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة بتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي. كما تم توزيع بطانيات وناموسيات وغيرها من الإمدادات الأساسية على أسر نازحة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية في مواقع النزوح بالمنطقة.

وفي جنوب كردفان تلقى نحو 88 ألف شخص، منهم لاجئون من جنوب السودان ونازحون ومجتمعات مضيفة، دعما في مجال المياه والصرف الصحي.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن القلق بشأن استمرار القتال وتعريض المدنيين لمخاطر جسيمة.

بدوره، جدد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" دعوة جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها وفق القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتيسير الوصول الإنساني العاجل والآمن بدون عوائق.