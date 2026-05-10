التشكيل الرسمي لمواجهة أرسنال ووست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، والبرتغالي نونو سانتو مدرب وست هام يونايتد، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً على ملعب لندن الأولمبي، في لقاء يسعى خلاله أرسنال لتحقيق انتصار جديد يقربه بقوة من حصد لقب الدوري للمرة الأولى منذ 22 عاما.



تشكيل أرسنال أمام وست هام



حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

خط الوسط: ديكلان رايس، إيزي، لويس سكيلي.

خط الهجوم: تروسارد، جيوكيريس، بوكايو ساكا.

تشكيل وست هام أمام أرسنال

حراسة المرمى: هيرمانسن.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي، توديبو، مافروبانوس.

خط الوسط: ضيوف، فيرنانديز، توماس سوتشيك، آرون وان بيساكا.

خط الهجوم: سامرفيل، جارود بوين، فالنتين كاستيلانوس.