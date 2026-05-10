موعد والقناة الناقلة لمباراة آرسنال ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق آرسنال بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا لخوض مواجهة قوية ومصيرية عندما يحل ضيفًا على فريق وست هام يونايتد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يحتضنه ملعب لندن الأولمبي.

وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على لقب الدوري، حيث يدخل آرسنال اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يمتلك مباراة مؤجلة قد تغير شكل المنافسة في الجولات الأخيرة. في المقابل، يعاني وست هام من وضع صعب في جدول الترتيب بعدما جمع 36 نقطة وضعته في المركز الثامن عشر، ما يجعله قريبًا من مراكز الهبوط ويحتاج بشدة إلى تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه وبين جماهيره.

ويسعى فريق آرسنال إلى مواصلة عروضه القوية هذا الموسم من أجل حسم الصدارة والاقتراب أكثر من التتويج باللقب، حيث يدرك اللاعبون والجهاز الفني أن أي تعثر في هذه المرحلة قد يمنح المنافسين فرصة للعودة إلى سباق البطولة. ويعتمد الفريق اللندني على مجموعة من العناصر المميزة التي ساهمت في تصدره الجدول منذ عدة جولات.

أما فريق وست هام، فيأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في الابتعاد عن مناطق الخطر، حيث يدرك أن فقدان النقاط في هذه المرحلة قد يعقد موقفه بشكل كبير قبل نهاية الموسم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة ينتظر أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت الأولى، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في المنطقة.