آرسنال يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على اتليتكو مدريد

تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإمارات فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز الإنجليزي بوكايو ساكا هدف أرسنال في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل أرسنال ضد أتلتيكو مدريد كالتالي :

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، كالافيوري، لويس سكيلي

الوسط: رايس، إيزي، تروسارد

الهجوم: ساكا، جيوكيريس.

وكانت مباراة الذهاب والتي أُقيمت على ملعب «ميتروبوليتانو» انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.