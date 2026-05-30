إقبال كبير على الحدائق والرحلات النيلية خلال إجازة عيد الأضحى بكفر الشيخ

شهدت حدائق نهر النيل بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ ، اليوم السبت، إقبالًا كثيفًا من المواطنين والأسر الوافدة من المراكز المجاورة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بالأجواء الترفيهية والرحلات النيلية على ضفاف نهر النيل، في ظل توافر الخدمات واستعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال الزوار.

وتابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، حركة توافد المواطنين على حديقة الأسرة والطفولة والرحلات النيلية بكورنيش النيل بمدينة دسوق، والتي شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للاستمتاع بأجواء العيد، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

ووجّه محافظ كفرالشيخ باستمرار رفع درجة الاستعداد بمختلف المرافق والخدمات، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالحدائق والمتنزهات العامة والشوارع والميادين الرئيسية وكورنيش النيل، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للزائرين خلال أيام العيد.

ويحرص الآلاف من المواطنين على قضاء أوقاتهم في الرحلات النيلية بنهر النيل – فرع رشيد، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تضم الملاهي ومراكب التنزه وحديقة الحيوان وجلسات التصوير وسينما 9D والمطاعم، في مشهد يعكس الأجواء الاحتفالية المميزة التي تشهدها مدينة دسوق خلال عيد الأضحى المبارك.