إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط | تفاصيل مهمة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث بحث الجانبان التطورات الإقليمية. 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الجانبين تناولا نتائج أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي الذي عقد في نيويورك خلال الفترة من ٢٧ أبريل إلى ٢٢ مايو.

أعرب وزير الخارجية خلال الاتصال عن خيبة الأمل من عدم توصل المؤتمر إلى توافق بشأن وثيقة ختامية للمؤتمر، مؤكداً استمرار سريان مخرجات مؤتمرات المراجعة السابقة، وفي مقدمتها القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والذي اعتمده مؤتمر التمديد والمراجعة للمعاهدة عام ١٩٩٥. 

كما شدد وزير الخارجية على الأهمية المحورية لمعاهدة عدم الانتشار النووي، باعتبارها الركيزة الأساسية لنظام نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، مؤكداً ضرورة تحقيق عالمية المعاهدة خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تناول كذلك مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق يراعى شواغل جميع الأطراف، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات توافقية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بما يسهم فى خفض التصعيد وحدة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

