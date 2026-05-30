وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإماراتي تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران

تشاور د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين.

وأشاد الوزيران خلال الاتصال بعمق الروابط الأخوية الراسخة والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر ودولة الإمارات مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات الشعبين.

وتناول الوزيران التطورات الأخيرة الخاصة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.