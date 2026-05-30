قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو
سحر عتمان تتقدم بمقترح برلماني بتصدير الكلاب بدلا من قتلها | خاص
رئيس بعثة الجمعيات الأهلية يشهد احتفالية مواطني المستوى الأول بنجاح موسم الحج | صور
رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يشهد احتفالية حجاج المستوى الأول بنجاح الموسم الحج
داليا الأتربي: مقترح تصدير الكلاب الضالة حل خارج الصندوق بشرط عدم الإخلال بالنظام البيئي
لو هرفع قضية على خروف | أول رد من زينة بشأن دعواها ضد أحمد عز
الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض حظر التجول ببلدة بيت امر شمال الخليل ويقتحم عدة مناطق بالضفة
محذرة من مخالفة مقررات عبور مضيق هرمز.. إيران: أمن السفن قد يواجه مخاطر جدية
عبد العاطي لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يجب دعم جهود التوصل لتفاهمات بين أمريكا وإيران
وزير الخارجية التركي : نوافق على انضمام إسرائيل إلى منصة أمنية إقليمية .. بشرط
هيجسيث: أمريكا ستجد سبيلا لتزويد أوكرانيا بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها
المفاوضات بين أمريكا وإيران أبرزها.. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان التطورات الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

داليا الأتربي: مقترح تصدير الكلاب الضالة حل خارج الصندوق بشرط عدم الإخلال بالنظام البيئي

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
معتز الخصوصي

أيّدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، المقترحات المطروحة للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة ، وفي مقدمتها مقترح تصدير أعداد منها إلى الدول التي تحتاج إليها، باعتباره أحد الحلول غير التقليدية التي تستحق الدراسة في إطار البحث عن آليات فعالة لمعالجة هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

وقالت الأتربي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن أزمة الكلاب الضالة تمثل تحديًا حقيقيًا في عدد من المحافظات، خاصة في ظل تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين وتزايد شكاوى الأهالي، الأمر الذي يستدعي البحث عن حلول عملية ومتوازنة تراعي اعتبارات الأمن والسلامة العامة، وفي الوقت نفسه تحافظ على التوازن البيئي وحقوق الحيوان.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن مقترح تصدير الكلاب الضالة يُعد حلًا “خارج الصندوق”، ويمكن أن يسهم في تخفيف أعدادها بصورة منظمة، مع تحقيق استفادة اقتصادية للدولة، إذا ما تم تطبيقه وفق ضوابط علمية وقانونية واضحة، وبما يضمن عدم الإخلال بالنسب الطبيعية للكلاب داخل البيئة.

وأكدت الأتربي أن التعامل مع هذه الأزمة يجب أن يكون من خلال رؤية متكاملة تشمل التوسع في برامج التعقيم والتطعيم والإيواء، إلى جانب دراسة البدائل المختلفة المطروحة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا الملف، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على البيئة.

وشددت على أهمية أن تستند أي قرارات أو إجراءات في هذا الشأن إلى دراسات متخصصة وآراء الخبراء البيطريين والبيئيين، بما يضمن الوصول إلى حلول مستدامة تعالج المشكلة من جذورها وتحقق المصلحة العامة .

الكلاب الضالة تصدير الكلاب الضالة التجارب الدولية الناجحة برامج التعقيم والتطعيم والإيواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترشيحاتنا

الأضاحي

دليل المُضحي.. 10 علامات سحرية تكشف الأضحية السليمة واللحم الطازج

سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم على تراجع مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل عامل.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بالصور

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد