داليا الأتربي: مقترح تصدير الكلاب الضالة حل خارج الصندوق بشرط عدم الإخلال بالنظام البيئي

أيّدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، المقترحات المطروحة للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة ، وفي مقدمتها مقترح تصدير أعداد منها إلى الدول التي تحتاج إليها، باعتباره أحد الحلول غير التقليدية التي تستحق الدراسة في إطار البحث عن آليات فعالة لمعالجة هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

وقالت الأتربي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن أزمة الكلاب الضالة تمثل تحديًا حقيقيًا في عدد من المحافظات، خاصة في ظل تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين وتزايد شكاوى الأهالي، الأمر الذي يستدعي البحث عن حلول عملية ومتوازنة تراعي اعتبارات الأمن والسلامة العامة، وفي الوقت نفسه تحافظ على التوازن البيئي وحقوق الحيوان.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن مقترح تصدير الكلاب الضالة يُعد حلًا “خارج الصندوق”، ويمكن أن يسهم في تخفيف أعدادها بصورة منظمة، مع تحقيق استفادة اقتصادية للدولة، إذا ما تم تطبيقه وفق ضوابط علمية وقانونية واضحة، وبما يضمن عدم الإخلال بالنسب الطبيعية للكلاب داخل البيئة.

وأكدت الأتربي أن التعامل مع هذه الأزمة يجب أن يكون من خلال رؤية متكاملة تشمل التوسع في برامج التعقيم والتطعيم والإيواء، إلى جانب دراسة البدائل المختلفة المطروحة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا الملف، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على البيئة.

وشددت على أهمية أن تستند أي قرارات أو إجراءات في هذا الشأن إلى دراسات متخصصة وآراء الخبراء البيطريين والبيئيين، بما يضمن الوصول إلى حلول مستدامة تعالج المشكلة من جذورها وتحقق المصلحة العامة .