الموضوع خطير | محمود مسلم يكشف إصابة صديقه بأعراض ما قبل الذ..بحة بسبب نظام الطيبات

حذر النائب الدكتور محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ من نظام الطيبات .

وقال على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : " صدمة ..صديق قديم أفصح لي أنه استمر على نظام الطيبات اسبوعين؛ وتناول حلويات بشراهة وتوقف عن علاج السكر حتى انهار ودخل المستشفى؛ تنميل وصداع في الرأس وغثيان وأزمة في الصدر؛ وأعراض ما قبل الذبحة.. شعوره الوحيد إنها النهاية وليس لديه أمل في أي شيء؛ وكلمة ندم أقل بكثير من أن تعبر عن ما يشعر به .

وتابع: “حقيقي الموضوع خطير وبشع.. انتبهوا وفوقوا قبل فوات الأوان”.