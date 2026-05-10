الأم مجرمة والعوضي حسابه عند ربنا .. طبيبة تحذر: طفلة تفقد حياتها بسبب «نظام الطيبات»

كشفت طبيبة أطفال عن وفاة طفلة مريضة سكر بعد اتباع والدتها ما يُعرف بـ«نظام الطيبات» الذي ينسب للدكتور ضياء العوضي، و توقفت عن تناول جرعات الأنسولين، ما أثار حالة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وقال الطبيبة عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :”النهارده دخلنا الرعاية بنت 13 سنة مريضة سكر من النوع الأول والدتها وقفت الأنسولين وماشية على نظام الطيبات.. والبنت جاية في غيبوبة سكر.. الأم مجرمة وهو حسابه عند ربنا سيئات جارية”.

وكانت وفاة الدكتور ضياء العوضي قد أثارت بدورها جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، إلى جانب النقاش المثار حول «نظام الطيبات» الذي يروج لفكرة علاج الأمراض عبر النظام الغذائي فقط دون أدوية، وهو ما ربطه البعض بحالات صحية تدهورت نتيجة التوقف عن العلاج الطبي.

كما تم تداول حالات مشابهة خلال الفترة الأخيرة، بينها وفاة سيدة يُزعم أنها كانت تعاني من مرض الذئبة الحمراء، بعد اتباعها النظام ذاته والتوقف عن الأدوية الموصوفة لها طبيًا.

ويُعد «نظام الطيبات» الغذائي الذي ابتكره الدكتور الراحل ضياء العوضي، محل جدل واسع بين مؤيدين ومعارضين في الأوساط الطبية، خاصة بعد وفاته في أبريل 2026 إثر أزمة قلبية، وسط تحذيرات متكررة من الاعتماد على أنظمة غير معتمدة طبيًا كبديل للعلاج.