اختيار رئيس جامعة المنوفية عضوًا بلجنة تطوير التعليم والتدريب الطبي

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة لوضع رؤية متكاملة لتطوير التعليم والتدريب الطبي للقطاع الصحي في مختلف مراحله، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، وضم التشكيل الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وذلك لمكانته الأكاديمية وخبراته الواسعة في تطوير المنظومة التعليمية والطبية، ودوره الفاعل في دعم خطط الدولة للارتقاء بالتعليم الطبي والخدمات الصحية، بالإضافة إلى عضوية نخبة من رؤساء الجامعات والخبراء والمتخصصين في القطاع الطبي والصحي.

صرح الدكتور أحمد القاصد أن اللجنة تختص بوضع رؤية شاملة لتطوير التعليم والتدريب الطبي للقطاع الصحي في جميع مراحله، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز جودة مخرجات التعليم الطبي، إلى جانب إعداد تصور تنفيذي وخطة زمنية محددة لتنفيذ التوصيات المقترحة.

وأكد أن هذا التكليف يعد تقديرًا لما تشهده الجامعة من تطوير مستمر في القطاع الطبي والتعليمي، والتوسع في البرامج الأكاديمية والتخصصات الحديثة، فضلًا عن دعم المستشفيات الجامعية ورفع كفاءة التدريب العملي والبحث العلمي.

وأضاف أنه من المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا شاملًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، متضمنًا آليات تنفيذ واضحة لتطوير منظومة التعليم والتدريب الطبي في مصر.

وأعرب الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن خالص شكره وتقديره للدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على هذه الثقة، مؤكدًا أن الانضمام إلى اللجنة يُعد تكليفًا مهما للمشاركة في دعم جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب الطبي، بما يسهم في إعداد كوادر صحية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العلمية العالمية وتقديم خدمات صحية متميزة، مشيرًا إلى حرص جامعة المنوفية على دعم خطط التطوير المستمر وتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي والبحث العلمي.