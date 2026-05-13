بعد أشهر من وفاة شقيقتها .. وفاة طبيبة إثر حادث في المنوفية

تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية ميت عافية بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب وفاة طبيبة بعد عدة أشهر من وفاة شقيقتها أثر تعرضهم لحادث تصادم بمدينة شبين الكوم أسفر الحادث عن مصرع طبيبة شابة وإصابة شقيقتها وزوجها ونجلتها لتلحق بها شقيقتها بعد أشهر.

وأعلن الأطباء اليوم وفاة الطبيبة سلمى سعيد النعماني طبيب مقيم بقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بكلية الطب والمستشفيات الجامعية بعد أشهر من احتجازها بالعناية المركزة.

وأصدرت كلية الطب جامعة المنوفية بيانا تنعي فيه الطبيبة الراحلة جاء كالآتي "ببالغ الحزن والأسى، تنعى كلية الطب والمستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية، الطبيبة سلمى سعيد النعماني طبيب مقيم بقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بكلية الطب والمستشفيات الجامعية

ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".