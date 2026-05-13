منسق حياة كريمة بالمنوفية: عملنا على تمكين السيدات اقتصاديا في كفر السنابسة

خصص الإعلامي محمد مصطفى شردي، جزءا من حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، للحديث عن إنجازات مبادرة حياة كريمة في تطوير قرى الريف المصري.

وقالت أمل غنيم، منسق عام مؤسسة حياة كريمة في المنوفية، إن هناك تكليفات رئاسية بتنفيذ تنمية مجتمعية وتنموية شاملة في القرى بالمنوفية.

وأضافت أمل غنيم: "من أجل تطوير قرية كفر السنابسة؛ طرقنا أبواب المنازل في القرية للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تمكينهم اقتصاديا".

وتابعت أمل غنيم: "قمنا بتدريب السيدات على الخياطة والحرف التراثية في قرية كفر السنابسة؛ من أجل التمكين الاقتصادي لهم"، مضيفة: "حرصنا على تمكين أهالي قرية السنابسة اقتصاديا".

وأكملت أمل غنيم: "مؤسسة حياة كريمة تحصل على تبرعات من المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والشعب المصري من اجل تطوير القرى المصرية".