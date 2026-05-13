بسمة وهبة: الست مش بتبخل على نفسها لما يكون حلمها ترضي جوزها | فيديو

حذّرت الإعلامية بسمة وهبة، من انتشار أساليب النصب المرتبطة بالإعلانات المضللة على السوشيال ميديا، مؤكدة أن هناك من يستغل أحلام الناس البسيطة في تغيير شكلهم أو حياتهم.

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "في ناس بتعاني من السمنة بتبقى أمنية حياتها إنها تخس، فيقوم واحد يطلع يبيع منتج ويجيب حد متفق معاه كان تخين وبقى رفيع، ومع لعب الصور والـ AI دلوقتي بقى في تلاعب على كيفك"، موضحة أن هذه الأساليب أصبحت منتشرة بشكل خطير.

وتابعت أن المواطن البسيط لا يكون "غلبان" في المال فقط، بل قد يكون ضعيفًا أمام حلمه وأمنيته، قائلة: "المواطن الغلبان ممكن يبقى غلبان في حلمه، واحدة ست عايزة تخس عشان جوزها مثلاً فتدفع من مصروف البيت عشان تحقق حلمها"، مؤكدة أن هذا النوع من الاستغلال يعد "نصبًا واضحًا".

وأشارت إلى أن بعض المنتجات يتم الترويج لها بأساليب خادعة، مثل مشاكل الشعر أو السمنة، حيث يتم استخدام صور مزيفة أو باروكات غير ظاهرة لإقناع الناس بالنتائج، مؤكدة أن هذه المنتجات قد لا تكون بلا فائدة فقط، بل قد تسبب أضرارًا وآثارًا جانبية، رغم أن الناس تدفع فيها أموالًا طائلة.

واختتمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أن المرأة تحديدًا قد تكون أكثر عرضة للتأثر بهذه الإعلانات، لأنها تسعى دائمًا لتحسين شكلها وإرضاء نفسها أو شريك حياتها، قائلة إن هذا الدافع الإنساني يُستغل للأسف في دفعها لشراء منتجات غير مضمونة: "الست مبتستخسرش في نفسها لما تكون عايزة ترضي جوزها أو تتغير للأحسن"، محذّرة من الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة.