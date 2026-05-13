قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتروجيت يهزم البنك الأهلي 3-2 في الدوري المصري
إيران: نحتفظ بحق الرد على اعتقال رعايانا في الكويت
الإتحاد يهزم طلائع الجيش بأقدام محمود علاء في الدوري المصري
دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية أمام المحكمة .. السبت المقبل
لازم نفرّق بين الصح والغلط.. بسمة وهبة: مش كل حاجة عند العطار تبقى علاج
ترامب في بكين في أول زيارة لرئيس أمريكي للصين منذ عام 2017 .. تفاصيل
بسمة وهبة تفتح النار على إعلانات التخسيس الوهمية: مضللة وتلعب بأحلام البشر
برلماني: احتفالية حصاد القمح بالإسكندرية تعكس نجاح الدولة في دعم الأمن الغذائي
إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية على صحراوي قنا
اتصالات النواب: حجب أكثر من 70 تطبيقا للمراهنات خلال الفترة الأخيرة
مخزونات النفط الأمريكية تسجل تراجعا أكبر من المتوقع
أستاذ اقتصاد سياسي: واشنطن ليست وسيطًا مُحايدًا وتتبع الرواية الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: الست مش بتبخل على نفسها لما يكون حلمها ترضي جوزها | فيديو

بسمة وهبة
بسمة وهبة
رحمة سمير

حذّرت الإعلامية بسمة وهبة، من انتشار أساليب النصب المرتبطة بالإعلانات المضللة على السوشيال ميديا، مؤكدة أن هناك من يستغل أحلام الناس البسيطة في تغيير شكلهم أو حياتهم.

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور":  "في ناس بتعاني من السمنة بتبقى أمنية حياتها إنها تخس، فيقوم واحد يطلع يبيع منتج ويجيب حد متفق معاه كان تخين وبقى رفيع، ومع لعب الصور والـ AI دلوقتي بقى في تلاعب على كيفك"، موضحة أن هذه الأساليب أصبحت منتشرة بشكل خطير.

وتابعت أن المواطن البسيط لا يكون "غلبان" في المال فقط، بل قد يكون ضعيفًا أمام حلمه وأمنيته، قائلة: "المواطن الغلبان ممكن يبقى غلبان في حلمه، واحدة ست عايزة تخس عشان جوزها مثلاً فتدفع من مصروف البيت عشان تحقق حلمها"، مؤكدة أن هذا النوع من الاستغلال يعد "نصبًا واضحًا".

وأشارت إلى أن بعض المنتجات يتم الترويج لها بأساليب خادعة، مثل مشاكل الشعر أو السمنة، حيث يتم استخدام صور مزيفة أو باروكات غير ظاهرة لإقناع الناس بالنتائج، مؤكدة أن هذه المنتجات قد لا تكون بلا فائدة فقط، بل قد تسبب أضرارًا وآثارًا جانبية، رغم أن الناس تدفع فيها أموالًا طائلة.

واختتمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أن المرأة تحديدًا قد تكون أكثر عرضة للتأثر بهذه الإعلانات، لأنها تسعى دائمًا لتحسين شكلها وإرضاء نفسها أو شريك حياتها، قائلة إن هذا الدافع الإنساني يُستغل للأسف في دفعها لشراء منتجات غير مضمونة: "الست مبتستخسرش في نفسها لما تكون عايزة ترضي جوزها أو تتغير للأحسن"، محذّرة من الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة.

بسمة وهبة السوشيال ميديا أحلام الناس السمنة برنامج 90 دقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان

ترشيحاتنا

الحرم المكي

خطيب بالأوقاف: من الممكن أن يلجأ الفرد إلى تقسيط قيمة أداء فريضة الحج

خبير اقتصادي

خبير اقتصادي: نحتاج نظاما متكاملا للتحول لاستخدام الطاقة الشمسية

الذكاء الاصطناعي

مصطفى مبارك: حصلت على 3 شهادات هندسية في وقت واحد وأسعى لتطوير الذكاء الاصطناعي

بالصور

عزاء عبد الرحمن أبو زهرة .. كبار نجوم الفن يُقدّمون واجب العزاء | صور

نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير

أهالي الأخيوة بالشرقية يُشيعون جثمان سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها طعنـ.ـاً | شاهد

تشييع
تشييع
تشييع

القومي للمسرح المصري يعلن تشكيل اللجنة العليا للدورة الـ19

محمد رياض
محمد رياض
محمد رياض

فيديو

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد