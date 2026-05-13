محافظ المنوفية يقرر صرف كرسي متحرك ومواد غذائية لطفل من ذوى الهمم مراعاة لظروفه الصحية

واصل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية لقاءاته الدورية بالمواطنين لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة ، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

استهل محافظ المنوفية لقائه ، بصرف كرسي متحرك ومواد غذائية لمواطن يعول طفل من ذوى الهمم وذلك في استجابة فورية عقب لقائه به في جولة الشهداء ، مراعاة لظروفه المعيشية والمساهمة في توفير حياة كريمة ، كما تضمن اللقاء ، تكليف الادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بفحص شكوى مواطنين أحدهم بناحية حي غرب شبين الكوم بشأن قيام أحد المحال التجارية ببيع مستلزمات طبية وأدوية بدون الحصول على ترخيص مزاولة النشاط ، والأخر بحي شرق يلتمس إنهاء إجراءات المستندات الخاصة بملف التصالح بالإدارة الهندسية وفق للوائح والقوانين.

كما وجه محافظ المنوفية رئيس حي غرب بتشكيل لجنة برئاسته لبحث شكوى مواطن يتضرر من وجود تراكمات قمامة وتشوين من قبل صاحب العقار محل سكنه مما أدى إلى نشوب حريق وتضرر سكان العقار ، فيما وجه المستشار الهندسي للمحافظة بالتنسيق مع المستشار القانوني ببحث شكوى مواطن بناحية البتانون يتضرر من مسئولي الوحدة المحلية بشأن التراخي في إجراءات استخراج رخصة البناء الخاصة به والعرض عليه لإبداء الرأى.

وتضمن اللقاء ، تكليف محافظ المنوفية ، مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة ببحث شكوى مواطن بناحية كفر المصيلحة ونزول لجنة للمعاينة بشأن تعديل المخطط الخاص بالشارع محل إقامته ، وخلال اللقاء وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالفحص الفوري لشكوى مواطنة تتضرر من مهندسي التنظيم بشأن صدور قرار بغلق أحد الشوارع بالمخالفة للمخطط على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما استمع المحافظ لشكوى مواطن بناحية حي غرب شبين الكوم يتضرر من وجود تسريب مياه بخط الصرف الصحي بمنزله ، وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع رئاسة حي غرب شبين الكوم بالنزول الميداني وتلافي أسباب المشكلة ، كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بالتعامل الفورى وإيقاف أى أعمال بناء بقطعة أرض تقسيم لحين الإنتهاء من مراجعة وفحص كافة الإجراءات المنظمة .

وأكد محافظ المنوفية على أن رضا المواطن أولوية أولى على رأس منظومة الجهاز الإداري للمحافظة كونه ركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية ، مؤكداً على استمرار تنظيم اللقاءات بالمواطنين وتفعيل الشراكة معهم وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.