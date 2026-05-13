تصعيد في الضفة.. الاحتلال والمستوطنون يواصلون استهداف الفلسطينيين

تشهد الأراضي الفلسطينية موجة جديدة من التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية، وسط تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية والأمنية في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية.

حملات عسكرية واعتقالات

وتتزايد اعتداءات المستوطنين بحق الأهالي والمزارعين الفلسطينيين، بالتزامن مع حملات عسكرية واعتقالات تنفذها قوات الاحتلال، ما يفاقم حالة التوتر والخوف بين السكان.

استمرار القيود على الفلسطينيين

وفي ظل استمرار القيود المفروضة على الفلسطينيين، خاصة العمال، تتصاعد التحذيرات من تداعيات هذه الممارسات على الاستقرار الإنساني والمعيشي في المنطقة، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية المطالبة بوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.

وأفادت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، بأن مناطق شمال وشرق المدينة، لا سيما سنجل وعبوين وجلجليا، شهدت تصعيداً واسعاً من قبل مستوطنين إسرائيليين هاجموا الأهالي وحاولوا الاستيلاء على قطعان الأغنام، وسط حماية وفرتها قوات الاحتلال التي أقلت النار بشكل عشوائي لتفريق السكان.

اعتداءات المستوطنين

وأكدت أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت إصابة خمسة فلسطينيين، بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عاماً استشهد متأثراً بإصابته، في وقت تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين على المزارعين عبر إحراق المحاصيل الزراعية، وسرقة المواشي، وتخريب الممتلكات الخاصة.

عبور جدار الفصل العنصري

وأضافت أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات طالت 13 فلسطينياً، من بينهم أربعة اعتُقلوا أثناء محاولتهم التصدي لهجمات المستوطنين، كما استشهد عامل فلسطيني برصاص الاحتلال خلال محاولته عبور جدار الفصل العنصري بحثاً عن فرصة عمل، في ظل القيود المشددة المفروضة على العمال الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر.