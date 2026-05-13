الدردير : لقب الكونفدرالية للقلعة البيضاء.. قادر على إنهاء أزمات إيقاف القيد

تحدث الناقد الرياضي عمرو الدردير عن جوائز البطولة الكونفدرالية، مؤكداً أن هذا اللقب للقلعة البيضاء سيجلب للنادي 4 ملايين دولار وبإيمكانه أن يحل الأزمات التي تواجهها.



وقال الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"مكافأة 150 ألف جنيه لكل لاعب عند التتويج!

إدارة الزمالك تستعد لصرف المكافآت وفق لائحة التتويج بالألقاب، والرئيس الشرفي يضع 150 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب في حال الفوز باللقب الإفريقي .

واضاف :"واللقب مش بس شرف.. هو حل حقيقي! التتويج بكأس الكونفدرالية سيجلب للنادي 4 ملايين دولار قادرة على إنهاء أزمة إيقاف القيد المرتبطة بـ16 قضية أمام الفيفا".



يستعد نادي الزمالك لخوض معسكر مغلق غدا الخميس لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ضمن منافسات إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى معتمد جمال المدير الفني للزمالك لكسب اللاعبين التركيز الكامل على المباراة والابتعاد عن الضغوطات، وذلك بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويرغب الزمالك لتعويض الخسارة في مباراة الذهاب ليحقق الفوز في القاهرة مستغلا عامل الأرض والجمهور.

ويدخل الزمالك المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل تعويض نتيجة الذهاب والتتويج باللقب القاري أمام جماهيره على استاد القاهرة الدولي.