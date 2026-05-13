إعلام عبري: تركيب شبكات لحماية المواقع الإستراتيجية بالإمارات من الضربات الإيرانية

أفادت القناة 12 العبرية بأن السلطات الإماراتية قامت بتركيب شبكات حديدية لحماية بعض المواقع الاستراتيجية من هجمات إيرانية محتملة، و ذلك بحسب صورة نشرتها القناة العبرية.





ونشرت القناة 12 على منصة "إكس": "في دبي، البدء بتركيب شبكات حديدية على مواقع استراتيجية مرتبطة بصناعة النفط، خشية الضربات الإيرانية".

وذكرت السلطات الرسمية في الإمارات في بيانات عديدة أن مواقع نفطية ومنشآت وشركات تعرضت لقصف إيراني وعبرت عن إدانتها الشديدة في كل مرة وطالبت بوقف الهجمات التي أودت بحياة عدد من المقيمين وتسببت في جرح آخرين.

وشهدت دبي ومناطق أخرى في الإمارات العربية المتحدة انفجارات وحرائق واسعة النطاق نشبت في اماكن تم استهدافها خلال فترة الحرب الأمريكية الإسرائيلية المشتركة الأخيرة على إيران.