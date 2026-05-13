برلمان

التأخر في تنفيذ كوبري مشاة بميدان الحلمية يثير أمة في محلية النواب

ماجدة بدوى

استعرض النائب عمرو رشدي، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن التأخر في تنفيذ كوبري مشاة بميدان الحلمية بحي الزيتون، رغم ما يمثله المشروع من أهمية ملحة لحماية أرواح المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.

وأوضح النائب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، اليوم، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المشروع استوفى جميع الإجراءات والموافقات الرسمية، حيث سبق صدور موافقة محافظ القاهرة على إنشاء الكوبري، كما تم نزول لجنة فنية من مديرية الطرق والكباري والمرافق والحي والمطرية إلى موقع المشروع بتاريخ 30 نوفمبر 2022، أعقبها نزول لجنة فنية أخرى بتاريخ 6 أغسطس 2023، وأكدت اللجنة على ضرورة سرعة التنفيذ.

وأشار إلى أنه سبق أن تقدم بطلب إحاطة بشأن الموضوع ذاته، وتمت مناقشته بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بتاريخ 19 فبراير 2024، وصدر حينها ما يفيد بالموافقة على تنفيذ المشروع وإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، مع إسناد الأعمال إلى الهيئة العامة للطرق والكباري، إلا أن ذلك لم يترجم إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع.

مطالب بجدول زمني

وأكد النائب أن عدم التنفيذ حتى الآن، دون إبداء أسباب واضحة أو إعلان جدول زمني ملزم، أدى إلى استمرار وقوع الحوادث وتزايد شكاوى المواطنين، فضلا عن حالة القلق الدائم التي يشهدها ميدان الحلمية، بما يتعارض مع الهدف من القرارات والموافقات الصادرة.

وطالب عمرو رشدي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ كوبري المشاة بميدان الحلمية دون مزيد من التأخير، مع إعلان جدول زمني واضح لمراحل التنفيذ حفاظا على أرواح المواطنين.

مديرية الطرق توضح مستجدات الطلب

وقالت المهندسة صفاء مسعد مدير مديرية الطرق والنقل: "المحافظة لم تألو جهداً لتنفيذ الكوبري، وكان الهدف تحقيق السيولة المرورية بسبب أن المنطقة تكتظ بالسيارات، ثم جاءت خطة الدولة لترشيد الإنفاق بسبب الأزمات والتوترات، والكوبري الواحد يكلف ما لا يقل عن 40 مليون جنيه، وإشارات المرور توفر أكثر، والمحافظ وجه بتنفيذ إشارات المرور.

وعقب النائب عمرو رشدي، قائلا: "لينا 4 سنوات في نفس الكلام ونفس الإجراءات، ولا يوجد جديد، وأؤكد مرة أخرى أن هناك تقصير، لماذا لا يتم تنفيذ الكوبري حتى لو هيكلف".

ومن جانبه، تعهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالبت في الأمر والرد على النائب في أسرع وقت، مؤكدا أنه سيتم حل هذه المشكلة، ووجه مديرية الطرق بأن يتم عمل دراسة خلال أسبوع وتحديد سيتم تنفيذ كوبرى مشاة أم تركيب إشارة مرور.

