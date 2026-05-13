لو حصل زلزال هنودي الناس فين؟.. طلب إحاطة بشأن إجراءات التسكين الإداري لعدد من الأسر بالقاهرة

استعرض النائب محمد راضي، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن عدم قيام محافظة القاهرة باتخاذ إجراءات التسكين الإداري لعدد من الأسر بأحياء روض الفرج شبرا - بولاق أبو العلا) وعددهم ١٥٧ أسرة، فضلاً عن عدم تسليم الوحدات المخصصة لعدد من المواطنين بمدينة 15 مايو رغم سداد الرسوم المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي بحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وتساءل النائب عن عدد الوحدات البديلة الخالية بمحافظة القاهرة، قائلا: "لو حصل زلزال في مصر هنودي الناس فين؟".

وتابع: "لو المحافظة مفيهاش نقول علشان نناقش إدراج ده في موازنة العام القادم".