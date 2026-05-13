مشادة قوية واتهامات بين عضوي مجلس نواب في اجتماع لجنة الإدارة المحلية.. تفاصيل

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشادة قوية واتهامات بين عضوي مجلس النواب أحمد عبد المعبود والنائب محمد الأسيوطي.

البداية كانت مع النائب أحمد عبد المعبود الذي طالب في طلب الإحاطة المقدم منه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين المقصرين بحي السلام ثاني واحالتهم إلى النيابة العامة بسبب عدم إزالة المخالفة الانشائية بعقار تحت الإنشاء بقطعة ارض رقم 5 بلوك رقم 1 تقسيم جمعية 6 أكتوبر بالرغم من تضرر المواطنين من تلك المخالفات، مشيرا إلى انه تم إيقاف أعمال البناء وإزالة جزء من المخالفات ولكن سرعان ما تم البدء في الاستكمال.

من جانبه، انفعل النائب محمد الأسيوطي، وقال هذا غير صحيح وتم الإزالة أكثر من مرة.

ورد النائب أحمد عبد المعبود: "انت بتدافع عن الحكومة ولا عن الشعب؟"، فعقب "الأسيوطي": "أنا أدافع عن الاتنين".

وعاد عبد المعبود معقبا: "انا مش صاحب مصلحة انا بتاع قانون".

وهنا وجه النائب محمد الأسيوطي اتهامه لعبد المعبود: "لا، انت صاحب مصلحة.. انت الجار اليمين على المبنى وواخد الموضوع بطريقة شخصية".

من جانبه عقب محافظ القاهرة ابراهيم صابر: " عندما يكون هناك مخالفات تتم إزالتها والحي نزل المنطقة وتم الإفادة بالازالة".

من جانبها قالت حنان لطيف رئيسة حي السلام ثاني إنه تم اصدار قرار الإزالة وتم تنفيذها بما لا يخل بالسلامة الانشائية للعقار لان العقار مرخص.