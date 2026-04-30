الزمالك: هناك أخبار مغلوطة عن النادي.. ولا صحة لحدوث مشادات بين الأعضاء

أكد الإعلامي ماهر غريب رئيس إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن مباراة القمة أمام الأهلي يكون لها استعدادات خاصة نظرًا لأهمية وقيمة اللقاء، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب عقد اجتماعًا اليوم، وشهدت الأمور سلاسة للغاية، وكان هناك اختلاف في وجهات النظر.

وقال غريب عبر تصريحات إذاعيه: ما يتردد عن مشادة بين الأعضاء وغلق الغرف، غير صحيح على الإطلاق، فهل المجلس يجتمع والغرف مفتوحة أصلًا.

وأضاف: أعضاء مجلس الإدارة كانوا متواجدين داخل النادي، ولم يخرج من غرفة الاجتماعات أي عضو من الجلسة لمدة ساعتين وربع، وبالتالي لماذا هذه "الشوشرة" قبل مواجهة القمة، وكان الله في عون الزمالك، وفي كل مباراة مهمة نجد تلك الأخبار.

وواصل: من حق الإعلام أن يتقصى الحقائق، ودائما أشيد بالاعلاميين الذين ينقلون الحقائق، وفي أي مكان يكون هناك خلافات في وجهات النظر، وليس معني ذلك وصول الأمر إلى خناقة ومشادة بين الأعضاء. وهذا الامر لم ينتج عنه أي شئ سلبي ولم يترك أي عضو الاجتماع ويغادر، وكلهم حضروا من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة.

وزاد: هناك قرارات إيجابية تم اتخاذها لصالح النادي تخص الألعاب المختلفة، وكل هذه الأمور تصب في صالح النادي.

وأكمل: هناك أمور يتم الاعلان عنها إعلاميًا وآخرى تؤجل لوقت لاحق، وفقًا لرؤية النادي في بعض الملفات.

وحول غياب محمد طارق عضو المجلس عن الاجتماع، قال: لم يكن موجودًا بالفعل وأيضا هاني بيرزي، والباقي كانوا موجودين بشكل طبيعي للغاية".

وأكد ماهر غريب أن دور إدارة الاعلام بنادي الزمالك هو توضيح كافة الحقائق، مبديًا استيائه من كثرة الأخبار المغلوطة خلال الأيام الماضية حول نادي الزمالك.