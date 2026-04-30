وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

كشفت جريت وول موتورز (‏GWM‏)‏ عن خطوة غير تقليدية في عالم السيارات، بإعلان تطوير نسخة جديدة من سيارتها الرائدة Tank 700 مزودة بمحرك V8، في وقت تتجه فيه الصناعة عالميا نحو تقليص السعات أو التحول الكامل للكهرباء.

السيارة الجديدة Tank 700‎ التي يتوقع طرحها خلال 2026، تستهدف بشكل أساسي الأسواق الخارجية مثل الشرق الأوسط وأستراليا، حيث لا تزال المحركات الكبيرة تحظى بشعبية لدى عشاق الأداء القوي والقدرات العالية على الطرق الوعرة، وتؤكد الشركة أن هذا المحرك تم تطويره خصيصا لهذه الأسواق، وليس للسوق الصيني المحلي.

من حيث التصميم، تأتي Tank 700 بشخصية قوية تجمع بين الطابع العسكري والفخامة، مع هيكل ضخم وخطوط حادة تعزز حضورها على الطريق، وتدعم هذه الهوية تجهيزات خارجية متطورة تشمل إضاءة LED حديثة، وعجلات كبيرة، إلى جانب نظام تعليق هوائي يوفر توازنا بين الراحة والأداء في مختلف الظروف، خاصة على الطرق الوعرة.

في الداخل، تقدم السيارة تجربة فاخرة تعتمد على خامات عالية الجودة مثل جلد “نابا”، مع تجهيزات متقدمة تشمل مقاعد مزودة بخاصية التهوية والتدليك، وشاشة مركزية كبيرة تدعم أنظمة ذكية، بالإضافة إلى نظام صوتي متطور يعزز تجربة القيادة لمسافات طويلة.

أما العنصر الأبرز فيكمن تحت غطاء المحرك، حيث تشير التوقعات إلى اعتماد محرك V8 سعة 4.0 لتر مزدوج التيربو، بقوة قد تتجاوز 550 حصانًا، مع عزم دوران مرتفع يمنح السيارة قدرات سحب قوية وأداءً مميزًا على الطرق الصعبة. ورغم ذلك، ستعتمد السيارة على تقنيات هجينة خفيفة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

وتسعى GWM من خلال هذا الطراز إلى منافسة عمالقة الفئة مثل Toyota Land Cruiser وNissan Patrol، عبر تقديم مزيج يجمع بين الأداء القوي والرفاهية والتكنولوجيا الحديثة.

بشكل عام، تمثل Tank 700 V8 محاولة جريئة لإعادة إحياء فئة المحركات الكبيرة، مع تقديمها برؤية حديثة تلائم متطلبات الأسواق التي لا تزال تفضل القوة والاعتمادية في سيارات الدفع الرباعي الكبيرة.