الصين تطلق أكبر ناقلة سيارات في العالم تعمل بالطاقة النظيفة

في خطوة جديدة تؤكد تسارع نفوذها في قطاع الشحن البحري، كشفت الصين عن أضخم ناقلة سيارات في العالم، بسعة هائلة تصل إلى 10,800 مركبة في الرحلة الواحدة، وهو رقم قياسي يوازي اصطفاف السيارات على امتداد يقارب 50 كيلومترا عند وضعها جنبا إلى جنب.

السفينة العملاقة التي تحمل اسم غلوفيس ليدر Glovis Leader، تمتد بطول 230 مترا وعرض 40 مترا، وتضم 14 طابقا مصمما كجراج بحري متطور عالي الكفاءة، قادر على استيعاب مختلف أنواع المركبات، من سيارات الركاب التقليدية إلى الكهربائية والهيدروجينية، وصولا إلى الشاحنات الثقيلة.

تم تطوير الناقلة بواسطة Guangzhou Shipyard International التابعة لمجموعة China State Shipbuilding Corporation، قبل تسليمها في 28 أبريل إلى شركة HMM الكورية الجنوبية، على أن تتولى تشغيلها شركة Hyundai Glovis.

لكن قوة السفينة لا تقتصر على حجمها فقط، بل تمتد إلى تقنياتها الصديقة للبيئة، إذ تعتمد على نظام دفع ثنائي الوقود يجمع بين الغاز الطبيعي المسال والوقود البحري التقليدي، إلى جانب نظام توليد كهربائي يعتمد على عمود الدوران لتوفير الطاقة أثناء الإبحار، ما يرفع كفاءة التشغيل ويقلل استهلاك الوقود.

كما جرى تجهيز الناقلة لتكون قابلة للتحول مستقبلا إلى العمل بوقود الأمونيا أو الميثانول، في خطوة تعكس التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البحري، وتلتزم السفينة بمعايير International Maritime Organization من فئة “Tier III”، مع تقليص ملحوظ في انبعاثات أكاسيد النيتروجين مقارنة بالسفن التقليدية.

وتبلغ السرعة القصوى للناقلة نحو 19 عقدة بحرية، مع غاطس يصل إلى 10.5 متر، ما يجعلها مؤهلة للرحلات الطويلة وخطوط الشحن العالمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سباق محموم تقوده الصين للهيمنة على سوق ناقلات السيارات العملاقة، بعدما دشنت سابقا سفنا مثل BYD Shenzhen بسعة 9200 سيارة، وAnji Ansheng بسعة 9500 مركبة، قبل أن ترفع “غلوفيس ليدر” سقف المنافسة إلى مستوى غير مسبوق.

هذا التوسع يعكس استراتيجية أوسع تجمع بين التفوق في بناء السفن والنمو السريع في صادرات السيارات، خاصة الكهربائية حيث تظهر الأرقام أن شركة GSI وحدها حصدت أكثر من 40 طلبية لبناء ناقلات سيارات، وسلمت بالفعل 26 سفينة، فيما تقدر قيمة الطلبيات الحالية بنحو 100 مليار يوان، أي ما يعادل 14.6 مليار دولار.