الهياكل تثير الجدل.. أول توضيح من منتجي الدواجن حول مخاطرها
استمرار مبادرة الـ 50 مليار جنيه.. 13 قرارا جديدا للحكومةفي اجتماع اليوم
رونالدو يقود تشكيل النصر ضد أهلى جدة في الدوري السعودي
مُحاكمة المتهم بقتـ.ـل صديقه مهندس الإسكندرية.. غدًا
خفض 20% في الشحن الجوي يمنح صادرات الدواجن المصرية دفعة جديدة نحو الأسواق العالمية
أحمد موسى: جيشنا يحمي الحدود ولا يهدد.. ونتحرك في أرضنا كما نشاء
أحمد موسى: اللي يعدي من الحدود يتحرق وجيشنا قوي ولديه قدرات شاملة
إطلاق المؤتمر العربي الثاني للقضاء تحت عنوان «إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة»
أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب
لإجبارها على اتفاق نووي.. ترامب يرفع سقف الضغط على إيران ويؤكد استمرار الحصار البحري
أبو ريدة يشارك في اجتماع مجلس فيفا لتعديل لوائح كأس العالم
هل يجوز للرجل منع زوجته من خدمة والديها المريضين؟.. أمين الإفتاء يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الصين تطلق أكبر ناقلة سيارات في العالم تعمل بالطاقة النظيفة

غلوفيس ليدر
غلوفيس ليدر
كريم عاطف

في خطوة جديدة تؤكد تسارع نفوذها في قطاع الشحن البحري، كشفت الصين عن أضخم ناقلة سيارات في العالم، بسعة هائلة تصل إلى 10,800 مركبة في الرحلة الواحدة، وهو رقم قياسي يوازي اصطفاف السيارات على امتداد يقارب 50 كيلومترا عند وضعها جنبا إلى جنب.

السفينة العملاقة التي تحمل اسم غلوفيس ليدر Glovis Leader، تمتد بطول 230 مترا وعرض 40 مترا، وتضم 14 طابقا مصمما كجراج بحري متطور عالي الكفاءة، قادر على استيعاب مختلف أنواع المركبات، من سيارات الركاب التقليدية إلى الكهربائية والهيدروجينية، وصولا إلى الشاحنات الثقيلة.

تم تطوير الناقلة بواسطة Guangzhou Shipyard International التابعة لمجموعة China State Shipbuilding Corporation، قبل تسليمها في 28 أبريل إلى شركة HMM الكورية الجنوبية، على أن تتولى تشغيلها شركة Hyundai Glovis.

لكن قوة السفينة لا تقتصر على حجمها فقط، بل تمتد إلى تقنياتها الصديقة للبيئة، إذ تعتمد على نظام دفع ثنائي الوقود يجمع بين الغاز الطبيعي المسال والوقود البحري التقليدي، إلى جانب نظام توليد كهربائي يعتمد على عمود الدوران لتوفير الطاقة أثناء الإبحار، ما يرفع كفاءة التشغيل ويقلل استهلاك الوقود.

كما جرى تجهيز الناقلة لتكون قابلة للتحول مستقبلا إلى العمل بوقود الأمونيا أو الميثانول، في خطوة تعكس التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البحري، وتلتزم السفينة بمعايير International Maritime Organization من فئة “Tier III”، مع تقليص ملحوظ في انبعاثات أكاسيد النيتروجين مقارنة بالسفن التقليدية.

وتبلغ السرعة القصوى للناقلة نحو 19 عقدة بحرية، مع غاطس يصل إلى 10.5 متر، ما يجعلها مؤهلة للرحلات الطويلة وخطوط الشحن العالمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سباق محموم تقوده الصين للهيمنة على سوق ناقلات السيارات العملاقة، بعدما دشنت سابقا سفنا مثل BYD Shenzhen بسعة 9200 سيارة، وAnji Ansheng بسعة 9500 مركبة، قبل أن ترفع “غلوفيس ليدر” سقف المنافسة إلى مستوى غير مسبوق.

هذا التوسع يعكس استراتيجية أوسع تجمع بين التفوق في بناء السفن والنمو السريع في صادرات السيارات، خاصة الكهربائية حيث تظهر الأرقام أن شركة GSI وحدها حصدت أكثر من 40 طلبية لبناء ناقلات سيارات، وسلمت بالفعل 26 سفينة، فيما تقدر قيمة الطلبيات الحالية بنحو 100 مليار يوان، أي ما يعادل 14.6 مليار دولار.

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

العد التنازلي بدأ..شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

العد التنازلي بدأ.. شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

صورة أرشيفية

الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات

جانب من الاجتماع

20% من الصادرات المصرية.. الصناعات الكيماوية بوابة جديدة للتعاون مع فرنسا

وزير البترول أمام قمة «استكشاف الموارد بالبحرين المتوسط و الأحمر»

وزير البترول: ملتزمون بتصفير مستحقات الشركاء لتسريع الاكتشافات الجديدة

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

الوزراء يصدر قرارين بتعيين محمد عوض رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار وإيمان منصور نائبا

الصين تطلق أكبر ناقلة سيارات في العالم تعمل بالطاقة النظيفة

غلوفيس ليدر
غلوفيس ليدر
غلوفيس ليدر

يعالج الفم والتعب وآلام الدورة الشهرية.. وصفات متنوعة لزيت الزعتر

غسول الفم
غسول الفم
غسول الفم

بالأحمر الداكن.. نادية الجندى تخطف الأنظار بجمالها

بالاحمر الداكن ..نادية الجندى تخطف الانظار بجمالها
بالاحمر الداكن ..نادية الجندى تخطف الانظار بجمالها
بالاحمر الداكن ..نادية الجندى تخطف الانظار بجمالها

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين
الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين
الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

شخصية إلهام وجدي

شكلت شخصيتي.. إلهام وجدي تكشف أسرار رحلتها بين 11 وظيفة وشغف التمثيل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

المزيد