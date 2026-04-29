تسريبات عن أحدث محمول لهونر

تتزايد التسريبات حول أحدث هواتف HONOR المرتقب، وسط توقعات بأن تقدم الشركة نقلة نوعية في فئة الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ووفقًا للمعلومات المتداولة، سيركز الهاتف الجديد على تعزيز تجربة التصوير وصناعة المحتوى، مع دمج أدوات ذكية تتيح تحويل الصور إلى مقاطع فيديو قصيرة بسهولة، إضافة إلى تحسينات متقدمة في تحرير الصور بنقرة واحدة.

وتشير التسريبات إلى أن الجهاز قد يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع تقنيات معالجة صور محسّنة لالتقاط تفاصيل أوضح في الإضاءة المنخفضة، إلى جانب بطارية ضخمة قد تصل سعتها إلى 7000 مللي أمبير، ما يمنح المستخدمين استخدامًا طويل الأمد دون قلق من نفاد الشحن.

كما يُتوقع أن يعمل الهاتف بأحد أحدث معالجات Snapdragon لضمان أداء سريع وسلس، خاصة في الألعاب وتعدد المهام. وعلى مستوى التصميم، تشير المعلومات إلى ألوان عصرية وخيارات أنيقة تعكس هوية HONOR الشبابية.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن، فإن هذه التسريبات رفعت مستوى الترقب بين المهتمين بالتقنية، بانتظار الكشف الكامل عن المواصفات والسعر .